Sporting não irá à reunião da Liga de Clubes

O Sporting fez saber que não irá marcar presença na reunião da Liga de Clubes, agendada para esta Segunda-feira. O clube de Alvalade veiculou a sua decisão ontem, através do seu canal de televisão, Sporting TV.

A direcção do clube leonino assim decidiu, devido ao facto de não ter sido informada da reunião. De relembrar que vários clubes portugueses juntaram-se em Coimbra, na semana passada, para reflectir sobre o futuro do futebol português, com foco na escolha do novo presidente da Liga de Clubes, que potencialmente sucederá a Mário Figueiredo, actual responsável pelo órgão.

O Sporting esteve nessa reunião mas o presidente Bruno de Carvalho não marcou presença, ao contrário dos seus homólogos de Benfica e FC Porto, Luis Filipe Vieira e Pinto da Costa, respectivamente.