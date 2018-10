3ª eliminatória da Taça de Portugal: Leões rugem alto e Jonas comanda Benfica

A 3ª eliminatória da Taça de Portugal tinha um clássico no cartaz. O Sporting foi a casa do FC Porto vencer por 1-3, dizendo não ao que parecia prometer a estatística. Com um grande pelo caminho da Taça, o Benfica cumpriu o que o estatuto lhe exigia, e, apesar de ter estado a perder no terreno do modesto Sporting da Covilhã, os encarnados seguem em frente na prova graças a uma exibição de sonho de Jonas, que apontou os três tentos para o clube da Luz: 2-3.

«No dia em que não me enfeitei, veio à minha casa quem não pensei»

Todos os olhares estavam direcionados para o Clássico da 3ª eliminatória da Taça de Portugal que colocou frente a frente Dragões e Leões. Julen Lopetegui, técnico dos azuis e brancos, deixou de fora do onze titular jogadores como Fabiano, Brahimi, Tello, Alex Sandro e Ricardo Quaresma. Já Marco Silva, relativamente ao último jogo a contar para o campeonato, incorporou no onze titular o defesa central Maurício, na ala esquerda Jonathan Silva, no meio campo André Martins deu lugar a Adrien Silva, na frente Capel rendeu Carrillo e Fredy Montero ocupou o lugar de Islam Slimani que tinha chegado havia poucas horas depois de ter estado ao serviço da sua seleção.

As estatísticas são claras. É preciso recuar até 1987 para relembrarmos uma vitória do Sporting frente aos Dragões na cidade do Porto. Porém, os pupilos de Marco Silva conseguiram fazer história e voltar a derrotar os Portistas na sua própria casa. O leão desenvencilhou-se da jaula em que estava preso e foi ao relvado do Dragão provar o porquê de ser considerado o "rei da selva".

Foi um jogo dividido e com oportunidades de parte a parte. O FC Porto teve nos pés do colombiano Jackson Martínez a possibilidade de empatar o encontro quando o Sporting vencia por duas bolas a uma, mas no cara a cara com Rui Patrício o ponta de lança portista falhou a grande penalidade.

O Sporting segue em frente e alimenta o desejo do treinador Marco Silva que já expressou em público que é o sonho de qualquer treinador vencer a Taça de Portugal.

«A mal desesperado, remédio heróico»

O Benfica, atual detentor da Taça de Portugal, deslocou-se à Covilhã para enfrentar a equipa orientada por Francisco Chaló. O arranque matador da equipa encarnada era um indicador de uma partida que se previa fácil. E o que parecia um passeio pela serra da equipa coordenada por Jorge Jesus, rapidamente se transformou numa longa e suada escalada até ao topo da montanha que é como quem diz, até ao final dos 90 minutos.

O treinador benfiquista colocou em campo muitos jogadores que ainda não tinham sido titulares esta epóca e a falta de entrosamento entre os mesmos foi bastante notória. No segundo tempo os encarnados surgiram em campo com outra mentalidade e notava-se claramente que o foco principal era a baliza de Taborda. A vontade de marcar cedo era evidente mas do outro lado estava o Covilhã que sonhava ir mais longe e deixar de fora o atual Campeão. No entanto, a salvação do Benfica tinha um nome: Jonas. Com o decorrer do jogo o desgaste dos jogadores serranos tornou-se mais evidente e o avançado brasileiro de 30 anos exibiu toda a sua classe e mestria ajudando o Benfica a dar a "cambalhota" no marcador.

Mesmo depois de um enorme desgaste os jogadores do Covilhã foram à busca do empate, porém, o Benfica conseguiu a vitória e desse modo continuar na prova, apesar do susto que passou.

Santa Maria, Varzim e Desportivo das Aves são as grandes surpresas da 3ª Eliminatória

Taça de Portugal é sinónimo de festa do futebol. Todos desejam pisar o relvado do Jamor e em cada eliminatória pode surgir uma surpresa diferente. Cada vez mais os jogos de futebol são decididos em pequenos detalhes e uma pequena desconcentração pode ser suficiente para uma equipa perder um jogo. As eliminações do Boavista, Académica e Estoril são as grandes surpresas desta eliminatória.

Resultados:

Atlético CP 3-0 Beira-Mar

Pedras Salgadas 1-3 (a.p.) Trofense

Varzim 2-1 Estoril Praia

Olhanense 2-4 Oriental

Desp. Aves 4-1 Boavista

FC Porto 1-3 Sporting

Feirense 5-1 Amora

Sp. Covilhã 2-3 Benfica

Famalicão 2-1 Sp. Pombal

Vit. Sernache 1-1 (1-4)g.p. Vieira

Sourense 0-1 CCD Santa Eulália

Casa Pia 1-4 (a.p.) Vizela

Mortágua 1-3 Fafe

Freamunde 3-2 (a.p.) FC Felgueiras 1932

Marítimo 4-0 Gondomar

SC Coimbrões 0-1 Rio Ave

SC Salgueiros 08 1-3 UD Oliveirense

Chaves 7-0 Cova da Piedade

Serzedo 1-1 (7-8)g.p. Sp. Espinho

At. Riachense 2-1 Benfica C.Branco

P. Ferreira 4-0 At. Reguengos

Ribeirão 2-0 (a.p.) Torreense

Gil Vicente 2-1 Real

Penafiel 2-2 (4-3)g.p. Tondela

Santa Maria 1-0 Académica

Nacional 6-1 Alcanenense

Moura 0-2 V. Guimarães

AD Oliveirense 2-3 (a.p.) Belenenses

Operário Lagoa 3-1 Tirsense

SC Braga 4-1 Alcains

Moreirense 2-1 FC Pedras Rubras

V. Setúbal 1-0 Arouca