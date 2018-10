Resultado jogo FC Porto x Athletic Bilbao na Liga dos Campeões

Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada por terem ficado desse lado, esperamos por vocês amanhã para o directo Mónaco x Benfica!

Jogo concentrado e conseguido pela equipa de Lopetegui que fez esquecer os adeptos de tudo o que viram no passado Sábado.

Um jogo brilhante de Tello, uma noite de azar para Jackson. O extremo portista foi a grande figura dos primeiros 45 minutos de jogo, já o ponta-de-lança do Porto teve muita falta de inspiração.

O Bilbao entrou melhor na segunda parte e até conseguiu marcar o golo do empate, mas a verdade é que com Quaresma em campo tudo mudou.

O Porto soma agora 7 pontos no Grupo H. Quaresma, o filho pródigo foi a grande figura da noite ao fazer o 2-1 final.

FINAL DO JOGO

PORTO 2-1 BILBAO

90 +1' Esta não é mesmo a noite de Jackson. Brahimi fez tudo e ofereceu o golo a Jackson que atirou ao lado.

2 minutos de compensação.

90' Desentendimentos entre Quaresma e Laporte obrigam à presença do árbitro.

89' O Bilbao vai insistindo.....

87' Jackson foge ao lance e estava sozinho de frente para a baliza, mas também estava em posição irregular...

A cinco minutos dos 90 o Porto mantém a vantagem. Assim se mantendo o resultado a classificação para a próxima fase está muito mais perto.

83' Grande oportunidade parar o Bilbao, valeu Fabiano a negar o golo a Laporte.

81' Sai Tello entra Oliver no Porto.

A equipa de Valverde pareceu perder-se no jogo depois da entrada de Quaresma e do golo.

79' Cruzamento de Alex Sandro, Jackson ainda agarrou a bola e de pontapé de bicicleta ainda tentou o remate. Muito longe...

77' Grande jogada de Tello, acabou com o corte do 112 do Bilbao. Laporte

Jogada brilhante de Brahimi com o passe perfeito para o extremo do Porto que depois de fugir a dois defesas acaba por atirar forte para uma defesa incompleta de Iraizoz. O Porto está de novo na frente e Quaresma mostrou que salta do banco para ajudar a equipa.

74' GOLO DO PORTO! QUARESMA!

73' Entra Gurpegui sai Rico no Bilbao.

72' Muitos assobios da bancada para Fabiano.

70' Sai Casemiro entra Quaresma.

69' O Bilbao vai insistindo.

Em remates o empate permanece. 9 para uma das equipas com 3 à baliza.

Quaresma pronto para entrar.

Jogo muito mais equilibrado este segundo tempo. O Bilbao cresceu...

65' Amarelo para Rico por falta sobre Jackson Martinez.

64' Sai Quintero entra Rúben Neves

63' Jogada bonita do Porto, com Tello a acabar num remate ao lado.

Muitos assobios nas bancadas para a falta de iniciativa do Porto em campo e para as facilidades dadas ao Bilbao.

62' Rúben Neves está pronto para entrar.

61' O Bilbao permanece com a pressão no meio-campo portista.

59' Amarelo para Susaeta.

1º golo europeu de Guilermo.

Mau passe de Herrera e grande erro na marcação fazem com que o homem do Bilbao consiga fazer tudo com calma e com liberdade. Está feito o empate.

58' GOLO DO BILBAO! GUILERMO

56' Brahimi ficou a pedir falta na grande área.... Damir Skomina nada marcou.

55' Pressão muito alta do Bilbao nestes primeiros minutos...

53' Beñat atirou forte, mas a bola foi contra a barreira. Nas bancadas o apoio mantêm-se para a equipa da casa.

52' Bilbao melhor neste segundo tempo. Falta de Brahimi sobre de Marcos dá um livre perigoso para a baliza de Fabiano.

50' Valeu Fabiano! Maicon deixou Guillermo passar e no um-para-um valeu Fabiano a fazer frente ao jogador do Bilbao... Esteve muito perto o golo o homem da equipa de Valverde.

49' Bomba! Quintero atirou forte para a defesa de Iraizoz.

48' Brahimi facilitou.... Beñat aproveitou... o remate foi ao lado.

45' Arranca a segunda parte no Dragão

Entra Beñat sai Aduriz

Entra Muniain sai San José

Já o Bilbao, em sentido contrário, tem tido muitas dificuldade em lidar com o contra-ataque azul e branco. Não fosse a bola ao poste de San José e a oportunidade não tinha surgido.

Equipa mais concentrada, mais precisa e com mais capacidade defensiva. Assim aparecem as diferenças no FC Porto de hoje.

A equipa basca quase que não teve tempo para respirar. Tello, Jackson, Brahimi e Quintero foram as principais dores de cabeça para a equipa de Valverde.

Grande início de partida por parte da equipa de Lopetegui a terminar com o golo ao descer do pano de Hector Herrera.

intervalo

Porto 1-0 Bilbao



Grande jogada de Tello mais uma vez, com um passe decisivo para Quintero e a bola acabou em Herrera que em posição de seguno ponta-de-lança acaba por pontapear muito forte para o fundo da baliza!

45' GOLO DO PORTO!

O Bate Borisov perde por 6-0 no outro jogo do Grupo H.

43' Remate forte de Susaeta, mas muito ao lado da baliza de Fabiano.

41' Que desperdicío de Brahimi! Jogada brilhante de Tello mais uma vez, mas o colega não conseguiu aproveitar o remate à baliza... a bola acabou por lhe fugir perante a pressão da equipa de Bilbao.

40' Falta feia de Casemiro sobre San José, era para amarelo.

38' Grande jogada, mais uma vez, de Tello que acabou a combinar com Danilo. O defesa do Porto rematou forte, mas a bola acabou por sair ao lado.

Marcano seguiu para o aquecimento.

37' Muito, muito perigo! Fabiano saiu para a defesa, mas a verdade é que deixou fugir a bola, foi Alex Sandro a cortar no último segundo!

35' A dez minutos do intervalo o jogo continua a zeros. A equipa do FC Porto tem mantido a velocidade e concentração, ainda assim a equipa basca tem vindo a aparecer muito mais no jogo.

33' A defesa do Porto aparece segura. No banco, Lopetegui pede à equipa para subir cada vez mais...

31' Só faltou o golo! Tello ultrapassou em velocidade o meio-campo da equipa do Bilbao e no passe, Jackson falhou o pontapé.

30' Confusão entre Laporte e Jackson acaba em aviso do árbitro....

29' Amarelo para San José por falta sobre Brahimi.

27' Jackson Martinez foi derrubado na grande área por Laporte, fica a pedir grande penalidade o jogador do Porto....

26' FOI POR POUCO! San José aproveitou a iniciativa de Susaeta e acabou por atirar forte.... foi ao poste! Respira a equipa do Porto.

25' Jogada bonita de Jackson e Brahimi, mas a defesa foi fácil para Iraizoz.

25' Nas bancadas.... os adeptos já pedem o golo.

23' Grande, grande saída de Telo depois da saída em velocidade... no remate, acabou por atirar ao lado. Foi por pouco...

22' Amarelo para Maicon por falta sobre Balenziaga.

20' Fica a ideia de que Indi empurrou Aduriz dentro da grande área.... Nada assinalou Damir Skomina.

19' E a equipa portista continua a pressionar...

17' Jackson no um-para-um perdeu a bola e foi Quintero a aproveitar as sobras. Atirou para as mãos de Iraizoz.

16' A equipa de Valverde parece agora mais concentrada...

14' Os azuis e brancos não estão a diminuir o ritmo de jogo. O Bilbao está ter muitas dificuldades....

12' Faltou apoio a Alex Sandro para conseguir ultrapassar a defesa basca.

10' O Porto não descola da baliza do Bilbao! Desta vez foi Danilo quem esteve perto....

8' A equipa de Lopetegui não desiste do contra-ataque! Jogo bonito e concentrado por parte do Porto.

6' Grande arranque do Porto no jogo com Tello e Jackson em jogadas perigosas!

1' O Porto arranca com uma posição irregular de Jackson Martinez...

INICIO DA PARTIDA Porto x Athletic Bilbao

0' Já se ouve o hino da Liga dos Campeões na Invicta!

0' Tudo pronto para o início da partida!

19:30. As duas equipas de sub-19, de Porto e Bilbao já se encontraram esta tarde. A vitória sorriu à equipa do FC Porto depois da vitória por 2-0.

19:26. De acordo com a Uefa, são esperados 36 mil adeptos nas bancadas. Casa quase cheia.

19:24. É esperado que esta noite as bancadas do Dragão fiquem bem compostas.

19.21. Relembramos que o FC Porto irá jogar em 4x3x3, já o Bilbao jogará no habitual 4x3x2x1.

19.17. As três equipas já estão a aquecer no Estádio do Dragão.

19:03. Estarão cerca de 3 mil adeptos bascos no Estádio do Dragão.

18:48. No banco de suplentes do Bilbao: Iago Herrerín, Aurtenetxe, Iraola, Gurpegi, Beñat, Muniain, Viguera.

18:47. ONZE DO BILBAO: Iraizoz, De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga, San José, Iturraspe, Rico, Guilermo, Aduriz, Susaeta.

18:46. TAMBÉM JÁ É CONHECIDO O ONZE DO BILBAO!

18:39. Lopetegui voltar a mudar o onze e mais uma vez, o treinador do FC Porto, não tem um jogador português na equipa inicial.

18:38. No banco de suplentes estarão: Andrés Fernández, Marcano, Rúben Neves, Oliver Torres, Adrian, Quaresma e Aboubakar.

18.35. ONZE INICIAL DO PORTO: Fabiano, Danilo, Maicon, Martins Indi, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Quintero, Tello, Jackson Martinez e Brahimi.

18:33. O onze do Futebol Clube do Porto já é conhecido!

17:00. Lopetegui colocou a tónica discursiva nas capacidades do Bilbao: «Estamos concentrados a 100% para este jogo e somar três pontos perante um adversário que considero ser o mais difícil que tivemos até agora», comentou o treinador dos Dragões na antevisão do duelo, deixando uma palavra de apreço para com o clube oponente: «respeito e sempre admirei muito o Athletic Bilbao».

16:55. Valverde debruçou-se sobre essa rotatividade aplicada pelo homólogo portista: «É uma vantagem para Lopetegui poder mudar, por vezes, cinco jogadores. Apesar dessas mudanças, tem sempre boas garantias», afirmou, elogiando o plantel do Porto. «São uma equipa grande da Europa, habituada à Champions. Têm grandes jogadores, na frente têm elementos desequilibradores, como Brahimi, Tello ou Jackson», analisou, na antevisão da partida.

16:45. A gestão baseada na rotatividade dos jogadores titulares tem sido alvo de críticas duras por parte de analistas, comentadores e adeptos, com Lopetegui no centro das atenções mediáticas. O treinador deixou de fora da Taça Martins Indi, Alex Sandro, Quaresma, Brahimi (não foi titular mas entrou), Fabiano. Para o duelo com o Bilbao, o treinador basco convocou os seguintes jogadores: Guarda-redes: Fabiano e Andrés Fernández; Danilo, Maicon, Martins Indi, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Rúben Neves, Herrera, Quintero, Evandro e Óliver Torres; Brahimi, Tello, Quaresma, Jackson, Ricardo Pereira, Adrián López e Aboubakar.

16:35. O histórico de confrontos entre Porto e Bilbao resume-se a duas partidas da Taça dos Campeões Europeus, em 1956/1957. Os bascos venceram os dois jogos da 1ª pré-eliminatória, 1-2 no Estádio das Antas (golos de Canito e Gaínza contra um de José Maria) e 3-2 em Bilbao, com três golos de José Luis Artetxe contra tentos lusos de Hernâni e Jaburú. Essa eliminatória significou a estreia das duas formações na competição.

16:25. O Porto tem apresentado uma forma elogiável na Liga dos Campeões: realizou 4 jogos internacionais, contando com três vitórias (duas delas na eliminação do Lille e outra na fase de grupos contra o BATE) e um empate (em Lviv). Marcou 11 tentos nesses quatro jogos: Yacine Brahimi é o melhor marcador portista na competição, com 4 golos apontados (3 deles na estreia brilhante que realizou, diante do BATE); Jackson Martínez segue o argelino, com 3 golos (bisou diante do Shakhtar).

16:15. De facto, a grande provação deste Athletic Bilbao de Ernesto Valverde foi a qualificação para a Liga dos Campeões 2014/2015, ao eliminar o Nápoles de Hamsik, Higuaín, Callejón e Rafa Benítez. A formação basca empatou 1-1 na deslocação a Nápoles (golos de Munian e Higuaín) e bateu categoricamente os italianos na segunda mão, em casa, por 3-1, com golos de Aritz Aduriz (2) e Ibai Gómez contra um de Hamsik.

16:05. O FC Porto encontra-se na segunda posição da Liga portuguesa, com 15 pontos em sete partidas: quatro vitórias e três empates, sem ainda ter perdido. Já o oponente basco, Athletic Bilbao, encontra-se na décima sexta colocação da Liga BBVA, com uns parcos 5 pontos em oito jogos realizados. O Bilbao apenas venceu uma partida, contando com dois empates e cinco derrotas. A equipa de Valverde apenas venceu 2 jogos em toda a época: precisamente em casa, frente a Nápoles (3-1 para o «play-off» da «Champions») e Levante (3-0).

15:55. Os erros defensivos infantis e a fraca capacidade construtiva do meio-campo portista têm sido apontados como os principais responsáveis pela débil actuação do Porto nas últimas semanas. As falhas individuais juntam-se à falta de organização posicional e à carência de rigor táctico: nos jogos com Vitória de Guimarães, Sporting, Shakhtar Donetsk, Braga e Sporting, na Taça, o Porto concedeu sempre golos gerados por erros defensivos graves.

15:45. O FC Porto debate-se internamente com um mau momento de forma que tem lançado dúvidas sobre o talento da equipa e sobre a qualidade do projecto técnico de Julen Lopetegui. Depois de um bom arranque de temporada (vitórias no «play-off» da Liga dos Campeões e no início da Liga nacional) o Porto decresceu de forma e concedeu vários empates (Boavista, Vitória de Guimarães, Sporting, Shakhtar Donetsk), acabando por cair aos pés do Sporting na Taça de Portugal - Lopetegui tem sido fortemente criticado pela gestão do plantel.

15:35. Diferentes necessidades entre Porto e Bilbao: a formação portista poderá dar um passo decisivo para encaminhar de modo ideal o seu apuramento caso consiga vencer; já o Athletic Bilbao terá de forçosamente vencer para poder manter intactas as esperanças de passar aos oitavos-de-final da competição. Nenhuma das equipas atravessa um período psicológico positivo: o FC Porto vem de uma derrota estrondosa em casa diante do rival Sporting (1-3 para a Taça de Portugal) e o Bilbao de um fraco momento de forma global (16º na liga BBVA).

15:30. O FC Porto possui 4 pontos na tabela classificativa do grupo H da Liga dos Campeões, fruto de uma goleada histórica (6-0 diante do BATE Borisov) e de um empate em Lviv, 2-2 diante da formação de Lucescu, o Shakhtar Donetsk. O Bilbao tem apenas um ponto, na sequência do empate a zero com o Shakhtar, na ronda inicial e da derrota por 2-1 contra o BATE, na segunda jornada.

15:20. Esta será a terceira partida entre FC Porto e Athletic Bilbao. Depois de duas derrotas contra a equipa actual do treinador Ernesto Valverde, a equipa de Julen Lopetegui tem agora a oportunidade de se redimir de erros anteriores e garantir mais 3 pontos na caminhada para a passagem à próxima fase da competição. Frente a frente estarão dois treinadores de nacionalidade espanhola, naquele que será o terceiro jogo de Lopetegui na «Champions League».

15:15. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à partida entre o Futebol Clube do Porto e o Athletic Bilbao em jogo a contar para a jornada 3 da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Dragão abre porta à Liga Milionária a partir das 19:45h, mas até lá, não saiam daí, acompanhe com Vavel.com todas as incidências do jogo FC Porto x Athletic Bilbao.