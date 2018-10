Maazou apanha Talisca e Jackson no pódio dos artilheiros

Mal sabia o Sporting que, depois de se apanhar a vencer o Marítimo por 3-0, teria ainda de se haver com o ímpeto goleador do avançado maritimista Maazou, de 26 anos. Os ex-Vitória de Guimarães marcou por duas vezes em Alvalade, reduzindo para 2-3 e semeando o pânico e a incerteza nas bancadas e no relvado. O bis de Maazou (seu segundo na liga) colocou-o a par de Anderson Talisca e Jackson Martínez no topo dos melhores marcadores.

Os dois golos de Moussa Maazou (um de cabeça e outro nascido de um pontapé potentíssimo) aumentaram a conta do jogador para 7 golos no campeonato, os mesmos que o brasileiro do Benfica (que marcou o sétimo logo aos 2 minutos, em Braga) e que o colombiano do FC Porto (bisou diante do Arouca). Dispensado do Vitória de Guimarães, Maazou revitaliza assim a carreira, depois do jejum vivido na Cidade Berço em 2013/2014 - em 33 partidas assinou apenas 6 tentos.

Com 392 minutos na Liga e apenas três jogos como titular, Maazou é assim o marcador mais eficiente do campeonato, com uma média de 0,88 golos por jogo. A actuação contra o Sporting, apesar de feita de altos e baixos (fraca primeira parte, excelente segundo tempo), impulsionou ainda mais a reputação do avaçado do Níger.