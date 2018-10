Enzo já fez saber a Vieira que não quer continuar no Benfica

Renovou pelo Benfica no Verão, andou nas bocas do mundo no Mundial 2014 e esteve com um pé no Valência: a novela de Enzo Pérez parecia ter terminado no momento em que a janela de transferências fechou e a saída para o clube «che» caiu por terra. Mas, como Vavel reportou oportunamente, a continuidade de Enzo, a longo prazo, estava já comprometida.

O internacional argentino de 28 anos planeara a ida para o Valência (como atestou Rufete, dirigente do clube) mas as certezas do negócio frustraram-se devido ao arrastar do processo de compra do clube espanhol por parte do magnata de Singapura, Peter Lim. Enzo Pérez continuou a trabalhar afincadamente no Benfica mas o desejo de concretizar a saída para um campeonato de maior nomeada, com um contrato chorudo, ficou na mente do médio.

O jogador, que se vê na fase ideal para rubricar o contrato da sua carreira, sabe do real interesse de clubes espanhóis e ingleses e a sua intenção em abandonar o Benfica (em Janeiro ou no final da temporada) é já um dado adquirido pelos membros da direcção encarnada. Esta informação é avançada pelo Diário de Notícias, que também adianta o facto do jogador estar descontente com a desvalorização do plantel benfiquista.

Coincidência ou não, o médio argentino tem-se apresentado uns furos abaixo do seu potencial, talvez desconcentrado pela novela sem fim que o perseguiu durante o defeso, num enredo pleno de incerteza e adiamentos - agora que Peter Lim finalizou a compra do clube treinado por Nuno Espírito Santo, o cenário da ida para o Valência ganha maior substância.

Se Enzo está na rota de saída, Gaitán, seu compatriota, estará mais perto de prolongar o vínculo com o Benfica: o jogador e o clube deverão encetar negociações para renovar o contrato do extremo argentino.