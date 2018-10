Regresso da Taça da Liga

A Taça da Liga está de regresso ao futebol português, amanhã haverá 5 jogos às 16 horas. Arouca - Tondela; Belenenses - Académico Viseu; Gil Vicente - Atlético; Moreirense - Trofense e Paços de Ferreira - U.Madeira defrontam-se para jogar a segunda ronda.

Na primeira volta, U.Madeira, Moreirense, Gil Vicente e Académico de Viseu venceram, já o Tondela e o Arouca empataram. O treinador do Moreirense assume o favoritismo por ter vencido na primeira ronda e por receber o Trofa em casa. Já o treinador Paulo Fonseca desvalorizou a Taça da Liga, afirmando que a competição “não é prioritária” mas garante que os castores vão tentar reverter a derrota trazida da Madeira.

O treinador Pedro Emanuel do Arouca confirma que o objectivo da equipa é marcar presença na fase seguinte da competição e para isso necessita de conseguir melhor do que o empate da última fase com o Tondela. O Belenenses perdeu na última fase mas pretende prosseguir na Taça da Liga, o técnico Lito Vidigal não conta com habituais titulares mas confia na equipa para dar a volta à eliminatória.

No jogo entre o Gil Vicente e o Atlético o treinador José Mota irá rodar um pouco a equipa mas sem a desvalorizar já que os galos pretendem manter o resultado, ao contrário do Atlético que jogará em Barcelos para tentar uma reviravolta.

A Taça da Liga, detida pelo Benfica, jogar-se-á amanhã e as equipas que estão em desvantagem prometem tentar a reviravolta ao contrário das vencedoras da passada ronda que se deslocam com algumas poupanças mas sem descorar a competição.