Diante do ameaçador Nacional, ao Dragão só os 3 pontos interessam

A formação do FC Porto chega ao Dragão este Sábado galvanizada pela vitória em Arouca e, com certeza, não quererá deixar escapar a oportunidade de continuar apenas a 1 ponto de igualar o líder Benfica. Como tal, e após a vitória dos encarnados nesta noite, o embate frente ao Nacional será mais um duro teste para os pupilos de Lopetegui; o Nacional, por sua vez, quer reencontrar o caminho europeu, indo para o Porto sem possibilidades de utilizar Ezaat e Suk por lesão.

Porto forte psicologicamente depois da goleada

Depois de, na passada jornada, ter esmagado o Arouca por pesados 0-5, os azuis e brancos chegam ao Estádio do Dragão para enfrentar o sempre difícil Nacional. Aqui, é de prever que o técnico portista, para manter os mesmos processos de jogo, aposte no mesmo onze inicial que tanto brilhou há uma semana. Na baliza, Fabiano continua a mostrar-se forte e concentrado entre os postes, sendo um dos principais responsáveis pelo impecável registo defensivo da equipa do Norte que, em 8 partidas, conta apenas com 3 golos sofridos.

Para os laterais, o mais provável será então a aposta em Danilo e Alex Sandro em que, no caso de Danilo, é de destacar a influência que o defesa tem tido na propensão ofensiva da equipa ao integrar-se muito bem com Tello na ala direita; no caso dos centrais, Marcano e Indi deverão ser a aposta.

Já no centro do terreno, Casemiro, Herrera e Quintero deverão representar o emblema azul e branco após uma partida em que estiveram incansáveis e dinâmicos, com destaque para o prodígio colombiano que deverá ser uma das principais dores de cabeça para os defesas adversários. Quintero, por sua vez, terá um papel essencial no desbloqueio do muro defensivo dos madeirenses, não só através dos seus passes mas também das suas fintas que muitas vezes acabam em fortes tiros à baliza adversária.

Na frente, não há qualquer dúvida que Brahimi e Jackson já conquistaram lugar cativo, restando a dúvida na escolha entre Quaresma e Tello – o último é a aposta mais recorrente, contudo Quaresma parece aparecer sempre para resolver.

Destaque para a 2ª posição, detida pelos dragões que registam 18 pontos, atualmente menos 4 que o líder Benfica mas também com menos um jogo. Ao longo das 8 jornadas, já ficaram registados 15 golos marcados para os comandados de Lopetegui, que é também a defesa menos batida na competição. Além do mais, Jackson está em segundo na lista dos melhores marcadores juntamente com Maazou, apenas atrás de Talisca, tendo feito o gosto ao pé por 7 vezes e afirmando-se como um craque que, sem dúvida, é uma forte ameaça para os defesas madeirenses.

Nacional pronto para contra-atacar no Dragão

Para a deslocação à cidade invicta o técnico Manuel Machado repete a convocatória da passada jornada, em que os madeirenses receberam e venceram os estudantes da Académica por 1-0. Para este difícil encontro, o treinador deverá apresentar, como é seu hábito, um sistema tático defensivo e compacto com vários elementos no meio campo de forma a evitar o golo do Porto ao máximo. Os alvinegros jogarão com um bloco médio baixo, sempre à procura do contra-ataque.

Os maiores trunfos dos forasteiros serão o centro-campista Gomaa, mas principalmente o atacante Marco Matias que é o melhor marcador da equipa, com 3 golos na prova. Actualmente, o Nacional ocupa a 11ª posição com 8 pontos conquistados, a 6 de alcançar o lugar de acesso à Liga Europa.

O treinador do clube madeirense afirmou reinar a «esperança e a motivação de ir ao Dragão pontuar», ainda que reconheça o Porto como evidente favorito. O técnico reconhece ainda que «é preciso estar muito bem do ponto de vista táctico», para encarar a vitória como uma possibilidade.

Onzes prováveis:

Este encontro realiza-se este Sábado às 20:15.

Confira a lista de convocados:

FC Porto: Fabiano, Andrés Fernández; Danilo, Martins Indi, Maicon, Marcano, Alex Sandro; Casemiro, Rúben Neves, Óliver, Herrera, Quintero; Quaresma, Brahimi, Tello, Adrián López, Jackson Martínez e Aboubakar.

Nacional da Madeira: Gottardi, Rui Silva; Zainadine, Miguel Rodrigues, Marçal, João Aurélio, Sequeira; Camacho, Lucas João, Reginaldo, Mário Rondon, Willyan e Marco Matias.