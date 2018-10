Golo luso-francês não chegou para travar Paris Saint-Germain

O Lorient começou em vantagem mas acabou derrotado no seu terreno, o Stade Uves Allainmat. O golo do 1-0, obra do lateral esquerdo internacional sub-21 de Portugal, Raphael Guerreiro, foi insuficiente para inibir a reviravolta parisiense: o Paris Saint-Germain marcou dois golos e acabou por levar os três pontos para a capital - desta feita os pupilos de Laurent Blanc mantêm-se na perseguição ao líder Marselha.

Guerreiro, de 20 anos, inaugurou o marcador, aos 42 minutos, mas o intervalo foi o elixír que bastou para que a formação milionário do PSG desse a volta ao texto. A equipa do ex-Benfica David Luiz marcou o golo do empate por intermédio de Edison Cavani, à passagem da hora de jogo. O golo do 1-2 foi da autoria de Jean-Christophe Bahebeck, aos 68 minutos.

Com este triunfo suado, o PSG encosta-se novamente o primeiro classificado, o Marselha de Bielsa, ficando apenas a um ponto do rival, que ainda irá jogar a partida referente à décima segunda jornada. De relembrar que o Mónaco não foi além de um empate 1-1 diante do Stade de Reims, no Stade Louis II - Bernardo Silva fez a assistência para o primeiro golo de Elderson no clube (ex-Braga).