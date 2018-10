Helton em pleno no treino

Em mais um apronto tendo em vista o jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético Bilbao, o guardião brasileiro treinou com a restante equipa sem apresentar qualquer tipo de limitações. Recorde-se que Helton havia sofrido em Março uma grave lesão no tendão de Aquiles na partida do campeonato em Alvalade frente ao Sporting, num jogo que a equipa da casa venceu por 1.0.

O guarda-redes não está inscrito na prova europeia, mas caso Julen Lopetegui assim o entenda poderá convocá-lo para o encontro da 10ª jornada da Liga diante do Estoril.