Bruno de Carvalho: «Péssimas exibições não dignificaram o nosso clube»

No passado fim de semana, o Sporting CP apresentou resultados com pouco positivos tanto por parte da equipa principal como da B, e o Presidente do clube não se mostrou de todo satisfeito, pois para além das derrotas, ambas as equipas perderam por resultados demasiado expressivos, tendo a equipa principal perdido por 3 bolas em Guimarães (3-0), e os "bês" perdido por 5 bolas frente ao Atlético (0-5).

Bruno de Carvalho não mostrou agrado face a estes resultados e muito menos face à atitude dos jogadores e fez questão de pedir desculpa aos adeptos leoninos. «Este fim-de-semana jamais poderá ser esquecido. Quer a equipa principal quer a equipa B brindaram os sportinguistas com péssimas exibições que não dignificaram o nosso clube e a nossa camisola. Não demonstraram garra nem vontade de vencer e isso é lamentável só nos restando pedir desculpa por não termos sido dignos do clube que representamos», partilhou o Presidente leonino no Facebook.

A equipa orientada por Marco Silva, apresentou uma exibição fraca e uma resposta deficiente face ao adversário, permitindo um aumento pontual, ocupando agora o 5º lugar da tabela classificativa, e, o Presidente, não tem intenções de voltar a ver tal feito repetir-se. «Agora não é tempo de levantar a cabeça, é tempo de nos mostrarmos dignos deste clube e demonstrar que não são apenas os nossos sócios e adeptos que se esforçam ao limite das suas forças durante os jogos, mas que nós profissionais também somos capazes de o fazer em todos os jogos», afirmou o Presidente, que faz questão de se comprometer, por parte dos profissionais, a esforçarem-se em todos os jogos e a dignificar o clube.

Referente também a acontecimentos ocorridos em Guimarães, o Presidente leonino agradece aos adeptos todo o apoio, e lamenta que dois deles tenham sido esfaqueados e espera que tal não volte a acontecer. «Lamentamos também que continuem a existir situações de agressões graves nos estádios portugueses como foi o exemplo neste jogo de dois adeptos sportinguistas esfaqueados. Um deles já teve alta, mas o outro permanece internado apesar de já não estar em perigo de vida. A ambos o nosso desejo de rápidas melhoras. Para quem perpetrou estes actos que sejam apanhados e condenados e que consigamos de vez irradiar estes acontecimentos do futebol português.», concluiu Bruno de Carvalho que se mostrou solidário para com os adeptos feridos, e incomodado perante a ocorrência em Guimarães.