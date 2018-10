Tondela: Tozé Marreco esbanja golos na Segunda Liga

O Tondela tem 19 golos marcados na Segunda Liga, volvidas 13 jornadas, e bem pode agradecer à veia goleadora do seu avançado Tozé Marreco, que apontou 11 desses 19 tentos - o jogador de 27 anos é o melhor marcador da Segunda Liga (ultrapassou Bjorn e Rui Fonte), depois de ter infligido um bis ao Oriental, no 4-2 que favoreceu a equipa do Tondela, orientada por Quim Machado.

Natural de Miranda do Corvo, Tozé Marreco atravessa agora uma fase profícua da sua carreira, com 13 golos assinados num total de 20 aparições na presente temporada.O avançado marcou 6 golos nas últimas 3 jornadas - diante do União da Madeira, à passagem da jornada 11, Marreco completou um «hat-trick», num dos momentos mais altos da sua carreira.

Marreco, que já experimentou os campeonatos espanhol, holandês, búlgaro e suíço, tenta voltar a dar fôlego à sua carreira, nesta segunda passagem pelo Tondela, clube que ocupa a quinta colocação na tabela classificativa.