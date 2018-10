Lista provisória para F1 2015 conta com 11 equipas

A lista provisória de escuderias inscritas para o campeonato mundial de F1 2015 conta com as mesmas 11 equipas da presente temporada.

Marussia, com novo nome, mais certa do que Caterham

Apesar das dificuldades financeiras de Caterham e Marussia, que actualmente se encontram em administração, em face do seu processo de insolvência, ambas as marcas foram provisoriamente inscritas para 2015. Recorde-se que as duas equipas falharam o GP dos EUA no último fim-de-semana e estarão também ausentes da prova brasileira, que decorre já nos próximos dias 7, 8 e 9 de Novembro.

E se o cenário poderá ser mais negro para a Caterham, já que não é ainda conhecido nenhum potencial comprador, a Marussia estará mais perto de poder confirmar-se na grelha da próxima temporada, mas sob o nome de Manor F1 Team, como figura na lista agora divulgada pela FIA. «Manor» era parte do nome original da equipa, antes da entrada na F1 ditar a adopção do nome Virgin Racing, que depois se tornaria Marussia.

A Marussia, que entretanto perdeu o investimento do russo Andrey Cheglakov, estará actualmente em avançadas negociações com um grupo indiano, e de acordo com a Sky Sports poderá ainda marcar presença em Abu Dhabi, na última prova da temporada.