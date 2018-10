Valência espera Enzo e não teme concorrência do United

Enzo Pérez é cobiçado por vários clubes mas Manchester United e Valência são os grandes interessados no médio internacional argentino de 28 anos. Depois de conhecida a vontade de Van Gaal levar o médio do Benfica para Old Trafford, o Valência, directo concorrente na corrida pelo jogador, também veio a terreiro reforçar o interesse em Enzo.

O clube «che», que esteve quase a fechar a contratação de Enzo, continua muito interessando em garantir os serviços do jogador do Benfica, tendo como objectivo contratar o jogador já em Janeiro, dando a Nuno Espírito Santo o reforço que este sempre quis. O jornal Superdeporte garante, na sua edição de ontem, que o magnata Peter Lim (novo dono do clube) já falou com Enzo, tendo-lhe dito para estar «preparado» para ingressar no Valência.

Cobiçado pelo Manchester United (que procura um médio talentoso), Enzo poderá ter em carteira várias ofertas em Janeiro, restando saber qual a mais vantajosa e mais competitiva para o médio da Argentina e do Benfica - o clube da Luz deverá encaixar o valor da cláusula, 30 milhões de euros.