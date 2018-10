Vijay Mallya quer Sergio Perez na Force India em 2015

Vijay Mallya, chefe de equipa da Force India, em declarações durante o GP do Brasil, deixou claro que não há dúvida de que o futuro de Sergio Perez na próxima época passará pela sua equipa.

Vijay Mallya garante que não está a ser negociada a permanência de Sergio Perez

«Eu tenho um contrato de dois anos com o Checo, o que se encontra em negociação de momento é a possibilidade de extensão do contrato dele até 2016 e esse é o único ponto da negociação.», afirmou Mallya.

Por sua vez, Perez confessou a sua tranquilidade em face das mesmas negociações: «Para ser sincero, eu não estou preocupado com o assunto, estou numa boa posição com a equipa e penso que é apenas uma questão de tempo. Nós queremos confirmar a situação brevemente, por isso esperemos que esta possa ser anunciada nos próximos dias.», explicou o piloto mexicano.

Confrontado com a questão, Sergio Perez já negou ter conversado com outras equipas a respeito da sua mudança.

Durante esta sua primeira temporada na Force India, Sergio Perez conquistou o primeiro pódio da equipa, desde 2009, logo na sua terceira corrida. Recentemente, o piloto mexicano já havia demonstrado interesse em permanecer na sua actual equipa: «Eu fiz um ótimo progresso com a equipa, sei como funciona a equipa e gostava de me estabelecer na Force India, tal como tive oportunidade de o fazer na Sauber em 2012.»

O piloto de 24 anos perderá o seu actual engenheiro no próximo ano, Gianpiero Lambiase, pois este está de partida para a Red Bull.

O talento do mexicano parece não ser a única razão pela qual a Force India pretende que Sergio Perez permaneça no seu line-up. Com o regresso do GP do México no próximo ano ao calendário de F1, um piloto mexicano na equipa é uma mais-valia em termos de imagem e, necessariamente, financeiros, sendo que devido a essa situação a Force India já conta com três patrocinadores mexicanos adicionais até ao momento.