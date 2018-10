Bruma mais perto de sair do Galatasaray

Entrou no Galatasaray depois de sair do Sporting em diferendo com a direcção leonina - Bruma, promessa do futebol de Alvalade, abandonou o país para tentar a sorte no clube milionário de Istambul, que pelo passe do jovem desembolsou 10 milhões de euros em Setembro de 2013. Um ano volvido, Bruma, de 20 anos, pretende sair do clube e a direcção não descarta a possibilidade.

Segundo relata a imprensa desportiva turca, o jogador terá pedido para ser transferido no mercado de Inverno, tendo recebido ecos da disposição da direcção vender o seu passe, mas apenas por uma verba que ronde os 10 milhões de euros. O Sporting poderá, caso uma nova transacção seja efectuada, lucrar 25% do valor fixado na transferência.

O jogador conta 22 aparições pelo Galatasaray desde que assinou pelo clube turco, tendo sido devastado por lesões constantes que atrasaram a sua afirmação num plantel rico e repleto de mais-valias inegáveis, como Pandev, Wesley Sneijder, Burak Yilmaz, Eboué, Hamit Altintop ou Felipe Melo.