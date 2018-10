Wolfswinkel detém o Mónaco

No passado fim de semana, a equipa dirigida por Leonardo Jardim deslocou-se ao relvado do Saint-Étienne onde foi empatar por uma bola, a contar para a 13ª jornada da liga francesa.

A equipa do treinador português contou com João Moutinho e Ricardo Carvalho a titulares e foi esta que inaugurou o marcador, aos 17', com um golo do costa-marfinense, Lacina Traoré. Mas o Saint-Étienne não se deixou ficar e impediu o Mónaco de chegar ao sexto lugar da tabela classificativa com um golo de Ricky Van Wolfswinkel aos 58' de jogo.

O ex-avançado do Sporting empatou a partida e permitiu à sua equipa permanecer na sexta posição do campeonato, deixando a equipa do Mónaco para trás com uma diferença de três pontos. Quanto ao primeiro lugar, a equipa do holandês vê-se apenas a seis pontos de distância, enquanto que a equipa de Jardim apresenta-se a nove pontos ao empatar duas vezes consecutivas no campeonato, não esquecendo que a meio da semana acrescentou também uma derrota, mas esta a contar para a Liga dos Campeões, frente ao Benfica.