Massa garante que não ajudará Rosberg em Abu Dhabi

Para vencer o título em 2014, Rosberg terá de fazer a sua parte em Abu Dhabi e terminar em primeiro, mas precisará ainda de que o companheiro Lewis Hamilton termine em 3º ou pior, o que não parece provável numa temporada onde já por 11 vezes os dois Mercedes terminaram nos dois lugares cimeiros do pódio.

Poderá Massa separar os Mercedes?

A solução para os problemas de Rosberg pode chamar-se Felipe Massa. O brasileiro da Williams tem feito uma boa época e esteve em grande nível no Brasil, no passado fim-de-semana. Mesmo com um penalização stop/go de 5 segundos por excesso de velocidade na via das boxes e ainda com um erro na terceira mudança de pneus, ao ter entrado na box da McLaren, Massa fez uma excelente corrida e segurou o 3º lugar do qual inicialmente largara.

Rosberg reconheceu isso mesmo ainda em solo brasileiro: «É ele o homem! Preciso de alguma ajuda do Felipe Massa.», confessou o alemão, que espera que o Williams se possa intrometer entre si e Hamilton, relegando o britânico para o terceiro lugar e para fora das contas do título.

«Não vou ajudar ninguém.», Massa.

Ontem, porém, Massa foi peremptório: «Não vou ajudar ninguém. Eu disse-lhe [Rosberg] "Quero ganhar a corrida e não ajudar-te!"»

Face às contas do campeonato, Felipe Massa acrescentou ainda que acredita que Hamilton é quem merece sagrar-se campeão na presente temporada: «Penso que o Hamilton merece realmente o campeonato, mas às vezes as coisas acontecem de modo diferente, como já vimos por diversas vezes», declarou.