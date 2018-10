Lesão não larga Reus

No passado dia 9 de Novembro, Marco Reus entrou em campo pelo Dortmund, equipa que representa desde 2012, e viu a vitória por uma bola sobre o Borussia Mönchengladbach (clube onde jogou antes de intregar o BVB). O que não correu bem nessa partida foi o facto do tornozelo de Reus ter voltado a ressentir-se.

O jogador alemão, de 25 anos, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no jogo amigável frente à Arménia (6-1), que o impossibilitou de actuar no campeonato do mundo, campeonato esse onde a sua equipa, Alemanha, se sagraria campeã mundial.

Reus recuperou da lesão e apresentou-se apto no inicio da época, mas sofreu um toque naquele tornozelo, no jogo frente à Escócia, e viu-se afastado dos relvados por mais um mês. O avançado do BVB perdeu os jogos da Liga dos Campeões frente ao Arsenal e ao Anderlecht e perdeu ainda cinco jogos a contar para a Bundesliga, frente ao Freiburg, Mainz, Estugarda, Schalke e Hamburgo.

O internacional alemão voltou aos jogos em Outubro, dia 18, frente ao Köln, que terminou com uma derrota para a equipa amarela e preta (2-1). No jogo seguinte, a contar para a Liga dos Campeões, Reus apontou um golo e fez uma assistência, dando a entender que estaria bem da lesão. No entanto, tudo indica que aquele tornozelo ainda não está totalmente recuperado e continua a dar dores de cabeça ao avançado alemão.

Marco Reus terá de parar novamente, desta vez por duas semanas, e perderá dois jogos ao serviço da Alemanha, um contra Gibraltar, a contar para a qualificação para o Euro2016, e um particular frente à Espanha.