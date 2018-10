Fernando Alonso deixa a Ferrari

Depois de semanas de especulação, a notícia oficial chegou esta manhã: a Ferrari e Fernando Alonso decidiram terminar mutuamente o seu vínculo no final desta temporada, depois de cinco temporadas e dois vice-campeonatos.

«A Scuderia Ferrari e Fernando Alonso anunciam que, de comum acordo, terminam o seu relacionamento. Fernando Alonso deixa a equipa no final desta temporada, depois de um período de cinco anos, que, quando falta uma corrida para o final, marcou 1186 pontos, conseguiu 44 pódios e 11 vitórias.», começa por dizer o comunicado oficial. Como seria de esperar, o seu substituto foi anunciado minutos depois: será o alemão Sebastian Vettel, vindo da Red Bull, equipa onde alcançou os seus quatro títulos mundiais, entre 2010 e 2013.

Ferrari agradece os serviços de Alonso

«Todos na Scuderia Ferrari agradecem ao Fernando pelo seu grande contributo, tanto a nível pessoal como profissional», agradece a equipa.

«No quadro de honra dos grandes pilotos da Scuderia, Fernando Alonso ocupará sempre um lugar especial», começou por comentar o diretor desportivo Marco Mattiacci. «Estamos sinceramente agradecidos pelo que tem sido uma aventura extraordinária com a Scuderia, quando nos últimos cinco anos ele esteve por duas vezes tão perto de vencer o campeonato do mundo. Estou certo de que um grande piloto como o Fernando terá sempre o querido Cavalino Rampante no seu coração, e espero também que os fãs da Ferrari continuem a tê-lo em consideração nos seus futuros empreendimentos», concluiu.

Decisão difícil para Alonso

«Hoje não é um dia fácil para mim, porque mesmo olhando para o futuro com grande entusiasmo e determinação, no final desta temporada, a minha jornada como piloto da Ferrari chegará ao fim», começou por dizer Fernando Alonso.

«Foi uma decisão difícil de tomar, mas esta decisão foi cuidadosamente ponderada e o meu amor pela Ferrari teve de ser levado em conta. Sempre tive a sorte de poder tomar minhas próprias decisões sobre o meu futuro e tenho essa possibilidade agora também. Devo agradecer à equipa, que uma vez mais entendeu a minha posição. Deixo a Scuderia Ferrari depois de cinco anos, durante os quais alcancei o meu melhor nível profissional, abordando os principais desafios que me empurraram para encontrar novos limites. Provei também ser um verdadeiro jogador da equipa, colocando os interesses da Scuderia acima dos meus interesses», explicou o piloto espanhol de 33 anos.

«Sem qualquer sombra de dúvida, estes cinco anos produziram alguns dos melhores momentos da minha carreira e eu também sinto que, ao deixar a equipa, é uma família, em vez de amigos que eu deixo para trás. Agora vou olhar para o meu futuro», concluiu o espanhol que na próxima temporada se pensa que estará ao volante de um McLaren.