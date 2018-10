«Novo Montero» coloca Slimani em sentido

Com os dois golos marcados na última sexta-feira, frente ao Sporting de Espinho, Fredy Montero atingiu a marca dos 5 tentos em 2014/15 e igualou o registo goleador de Islam Slimani, actual titular do Sporting.

Com menos jogos e minutos disputados por comparação com o argelino,«El Avioncito» volta a relançar a discussão em torno do dono da posição «9» da equipa leonina.

É que depois da uma fase inicial de apagamento na temporada, e de um período de 10 meses sem marcar qualquer golo, o colombiano de Alvalade volta a mostrar as credenciais exibidas no arranque sensacional de 2013/14.

À espreita do Maribor

Para além do regresso aos golos, o retorno das boas exibições e influência preponderante no jogo ofensivo do Sporting não deixam dúvidas sobre a ressurreição da melhor versão de Fredy Montero.