UEFA Futsal Cup: Sporting vence e está «final four»

Foi uma tarde de nervos e muita emoção no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Com as duas equipas com seis pontos, o Sporting precisava de ganhar para seguir em frente, enquanto a formação espanhola podia jogar para o empate fruto de um melhor goal average. O jogo foi sempre de ritmo elevado e com agressividade de parte a parte na disputa da bola e os guarda-redes poucas vezes foram chamados a intervir.

O Inter Movistar teve sempre maior posse de bola ao longo de todo o encontro, perante o Sporting que atacava pela certa e explorava o contra-ataque. Num passe longo de Cristiano, o brasileiro Alex desviou de cabeça mas Jesús Herrero fez uma boa defesa evitando o golo. Na resposta foi Cardinal que muito trabalho deu à defesa leonina, a rodar sobre si próprio e acertar no poste.

Foi sem grande surpresa que a primeira parte terminou empatada sem golos, e no segundo tempo o Sporting surgiu mais pressionante e a não dar tanto espaço para os jogadores espanhóis trocarem a bola entre si. Alex imitou Cardinal e num bom remate também acertou no poste e pouco depois numa perda de bola à saída da área espanhola, Caio Japa tentou passar o esférico por cima do guardião adversário quando tinha Paulinho ao seu lado completamente sozinho.

O jogo encaminhava-se para o fim e o Sporting precisava de arriscar, mas foi precisamente quando já pensava no 5x4 que Paulinho serviu Diogo que rematou contra um defensor do Inter, a bola sobrou de novo para o camisola 8 verde e branco e à segunda o esférico só parou no fundo das redes. Foi a explosão dos mais 3000 adeptos que encheram por completo o pavilhão e depois a equipa de Nuno Dias teve de saber sofrer.

Com o Inter a jogar no 5x4, a grande ocasião para o empate que daria a qualificação espanhola aconteceu já nos últimos segundos, com Cristiano no chão a defender o pontapé de Cardinal e na recarga Pazos com o guardião leonino no chão acertou no poste. A partida terminou logo a seguir e a festa espalhou-se do terreno de jogo para as bancadas. Agora na final four o Sporting vai ter a companhia do Barcelona, actual campeão em título, o Kairat Almaty e o Dina Moscovo.

Futsal Team Charleroi garante o terceiro lugar

A equipa belga superiorizou-se como seria de esperar aos búlgaros do Pro Varna e resolveu o jogo ainda na primeira parte e no espaço de sete minutos, com três golos todos marcados por jogadores brasileiros. Aos doze Lúcio num toque de calcanhar fez o 1-0 e apontou o seu 50º golo na competição, aos quinze foi o capitão Léo a festejar e quatro minutos depois Zico fechou as contas da partida.

O Futsal Team Charleroi somou assim três pontos e ficou na terceira posição, enquanto o Pro Varna não fez qualquer ponto e marcou apenas dois golos e averbou dezanove.