Empate no «derby» de Milão

AC Milan e Inter empataram a um no derby de Milão, na estreia de Roberto Mancini, que regressou ao Inter seis anos depois - Começou melhor o AC Milan que marcou ao minuto 23 por intermédio de Ménez após centro de El Shaarawy. Antes aos sete minutos Muntari meteu a bola nos pés de Icardi mas o avançado argentino não conseguiu fazer golo, apenas com López pela frente. O jogo foi muito disputado mas não aconteceram muitas oportunidades.

Na segunda parte, logo nos primeiros minutos os «nerazzurri» tiveram uma grande possibilidade através de uma confusão na área, mas não conseguiram concretizar. Prenúncio para o que iria acontecer aos 61 quando Joel Obi igualou com um remate de fora da àrea com o pé esquerdo e assim marcar o seu primeiro golo de sempre pelo Inter.

Ambas as equipas tiveram boas oportunidades para desfazer o empate e El Shaarawy enviou à barra e Icardi fez o mesmo mas pelo Inter. Parecia que ainda ia haver golos, até porque o jogo estava um pouco "partido" com ambas as equipas a procurarem o golo da vantagem, o Inter em ataque organizado e o AC Milan em contra-ataque.

Este resultado mantém AC Milan (18 pontos) e Inter (17) separados por apenas um ponto no sétimo e nono lugares da classificação respectivamente.