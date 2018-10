Maurizio Arrivabene substitui Mattiaci à frente da Scuderia Ferrari

A Ferrari anunciou hoje, em Maranello, que Maurizio Arrivabene substituirá Marco Mattiaci como Director da equipa de F1, além de acumular funções como Director da Gestão Desportiva da marca italiana.

Conhecimento do mundo desportivo compensará falta de experiência na F1?

Apesar de nunca ter estado ligado a uma equipa de F1 no passado (como, aliás, Mattiaci também não tinha), Arrivabene, profissional de Marketing que desde 2007 era Vice-Presidente para a Comunicação e Promoção Global da Marlboro (Philip Morris), conhece bem o meio desportivo. Além de ter sido, entre 2011 e 2012, membro do programa de conselheiros de uma Academia de Gestão Desportiva italiana e de ter tido, em 2012, lugar na administração do clube de futebol Juventus, Arrivabene tem sido figura importante na parceria Ferrari-Philip Morris, além de ser o representante de todos os patrocinadores da F1 na comissão da modalidade desde 2010.

Presidente da Ferrari destaca conhecimentos e méritos de Arrivabene

Sergio Marchionne, que já este ano substituiu Luca di Montezemolo na presidência da histórica marca italiana, justificou a nomeação de Arrivabene com a necessidade de «uma pessoa com um profundo conhecimento não só da Ferrari mas também dos mecanismos de governação e requisitos do desporto. O Maurizio tem um conhecimento rico e único: há anos que ele está muito próximo da Scuderia e, como membro da Comissão da F1, está também muito atento aos desafios que enfrentamos. Tem sido uma fonte constante de inonovadoras ideias focadas na revitalização da F1.»

Afirmando-se muito feliz por ter conseguido colocar um líder como Arrivabene à frente dos desígnios da equipa de F1, Marchionne termina o comunicado agradecendo o trabalho desenvolvido por Marco Mattiaci, nomeado pelo seu predecessor no início da presente temporada, após a saída de Stefano Domenicali.