Vergne fora da Toro Rosso

Jean-Eric Vergne, piloto francês da Toro Rosso, não continuará na equipa em 2015. O piloto de 24 anos, cujo nome se falava ser preterido em relação ao jovem Max Verstappen, que se estreará na próxima temporada, anunciou a saída através do seu Twitter.

Piloto sai após a sua melhor época

Vergne, que já anteriormente expressara o seu descontentamente face à atitude da Toro Rosso ao anunciar a entrada de Verstappen para a equipa, escreveu no Twitter que mesmo "apesar de uma boa época e 22 pontos, não voltarei a conduzir para a Toro Rosso em 2015. Obrigado por estes anos. Vamos para outro grande desafio."

Na terceira temporada com a equipa que o trouxe para a F1, Vergne conseguiu o seu melhor resultado na categoria, com um 13º posto na tabela final e tendo somado 22 pontos. Isso não lhe garantiu, porém, um lugar na equipa, e o piloto poderá mesmo estar em risco de terminar aqui o seu sonho na F1, não se conhecendo, até ao momento, associações do seu nome a outra escuderia.

Ainda sem confirmações oficiais, o nome do jovem Carlos Sainz Jr. é o que parece mais bem colocado para fazer dupla com Verstappen. Inicialmente, o holandês foi anunciado como substituto de Vergne, mas com a promoção de Kvyat para a Red Bull, acabou por ficar em aberto a permanência de Vergne, agora oficialmente de fora, mesmo que Verstappen tenha declarado preferir ter como colega alguém com a experiência do francês.