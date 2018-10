Valência e Barcelona em jogo grande da 13ª jornada da Liga BBVA

Domingo há jogo grande na liga espanhola. Valência e Barcelona disputam o jogo da 13ª jornada, no estádio Mestalla, com uma diferênca pontual de quatro pontos (Valência quarto com 24 pontos e Barça com 28 em segundo).

Um dos jogadores que estará em destaque será Lionel Messi que bateu o recorde de melhor marcador de sempre da Liga espanhola (ultrapassando Telmo Zarra, antigo mítico jogador do Athletic) e tornou-se o melhor marcador na Liga dos Campeões, ultrapassando o histórico avançado Raúl González.

Na época passada os «Blaugrana» ganharam por 3-2, com os três golos a serem marcados por Messi. Mas no estádio do Valência e em 102 jogos para as várias competições houve 40 vitórias dos da casa, 37 do Barcelona e 25 empates. Com o investimento feito por Peter Lim o clube «Che» tem em vista um lugar melhor que o do ano passado (oitavo lugar), sendo que o objectivo desta época passe por estar num lugar que permita estar na Liga dos Campeões.

O Valência é treinado por Nuno Espirito Santo e tem alguns jogadores conhecidos do campeonato português como André Gomes, Rodrigo, João Cancelo, Rúben Vezo, João Pereira ou Nicolás Otamendi. E vem de uma derrota por 2-1 no derby com o Levante, quanto ao Barcelona venceu o Sevilha por 5-1. Ambos querem ganhar o jogo pois o lider Real Madrid está com 30 pontos e tem uma deslocação dificil ao campo do Málaga.