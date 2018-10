Vitória Sport Clube sobe provisoriamente ao primeiro lugar

O Vitória de Guimarães recebeu o Moreirense e arrancou, a ferros e depois de muito suar, uma vitória de 2-1 sobre a formação de Moreira de Cónegos. O triunfo valeu à equipa orientada por Rui Vitória a ascensão à primeira colocação do campeonato nacional, ainda que provisoriamente.

À passagem da décima primeira jornada da Liga, o Vitória Sport Clube trepou à liderança graças aos golos de André André (na conversão de uma grande penalidade) e de Jonathan Álvez. De pouco valeu ao Moreirense, de Miguel Leal, o golo aos 2 minutos de jogo, assinado por Elizio.

«Se nos deixarem, vamos fazendo o nosso caminho jogo a jogo, sempre tentando somar pontos», afirmou no rescaldo o treinador vimaranense Rui Vitória. O Vitória tem agora 26 pontos, mais um que o Benfica, que jogará no Domingo, no reduto da Académica.