Braga esmaga Penafiel sem dó nem piedade

Continua o calvário pontual do Penafiel na Liga Portuguesa, desta vez à custa de uma goleada brutal aplicada pelo SC Braga no reduto dos durienses: seis golos arsenalistas empurraram ainda mais para o poço a formação do Penafiel, que apenas tem 4 pontos no campeonato nacional. Os bracarenses impuseram a sua superioridade avassaladora, dando continuidade ao bom resultado (1-2) obtido na cidade dos rivais, Guimarães, no embate minhoto da Taça de Portugal.

O Braga aplicou seis dolorosos golpes no Penafiel, numa exibição descolou a partir do 1-2. Os bracarenses ganharam vantagem com um golo de Rafa Silva, anulado por uma grande penalidade executada por Rabiola. Mas o central Aderlan Santos desfez a igualdade aos 44 minutos, e, onze minutos depois, Pardo aumentava a contagem para 1-3. O outro central arsenalista também entrou na lista dos marcadores - André Pinto deu contornos de goleada à partida, marcando o 1-4 aos 59 minutos.

O médio Luiz Carlos e o extremo Sami completaram a goleada, uma das maiores da Liga Portuguesa 2014/2015: o Braga, orientado por Sérgio Conceição, subiu ao quarto lugar da classificação, enquanto o Penafiel permanece num desconfortável décimo sétimo lugar, com apenas quatro pontos em 11 partidas disputadas. Abaixo de si, apenas o Gil Vicente, que tem três pontos.