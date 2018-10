Botafogo relegado pela segunda vez na sua História

Fundado em 1904, o Botafogo apenas por uma vez tinha sido relegado, deixando o escalão principal do futebol brasileiro, decorria o ano de 2002. Mas 2014 trouxe o segundo desgosto da despromoção: a derrota contra o Santos, na penúltima jornada da Liga, ditou a descida do emblema do Rio de Janeiro.

Os golos de Leandro Damião (bisou na partida) confirmaram, na Vila Belmiro, a condenação do clube alvinegro, que assim se despede do escalão máximo brasileiro. O Botafogo segue com 33 pontos em 37 jornadas, apenas mais um ponto que o lanterna vermelha Criciúma, que também já tinha sido condenado à descida.

Este desfecho era já esperado, devido à péssima prestação do clube. No clube milita o ex-jogador do FC Porto, Mário Bolatti, centrocampista argentino.