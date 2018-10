Tiro de Pirlo fez a diferença no «derby» de Turim

A Juventus recebeu ontem o rival Torino e com um golo do médio experiente Pirlo, de 35 anos, decidiu a seu favor a contenda, facto que lhe permite continuar na isolada liderança da classificação da Serie A italiana.

O «derby» começou por ser liderado pela «Vecchia Signora», que por intermédio do chileno Vidal se adiantou no marcador - grande penalidade convertida sem tremer. Mas o grande momento da partida estava reservado para o empate: correria desenfreada do lateral brasileiro Bruno Peres, deixando tudo e todos para trás com uma velocidade estonteante. A finalização, feita em potência, bateu Storari com agressividade.

A jogar com menos um elemento, devido à expulso do lateral Lichtsteiner, a Juventus viria a resolver a igualdade com um remate colocado de Andrea Pirlo, no terceiro minuto de descontos. Final dramático decidido pelo internacional italiano, que ofereceu literalmente os três pontos aos bianconeri. A Juventus segue na liderança, com a AS Roma na segunda posição, a três pontos de distância.

O Torino continua na mó de baixo, com apenas 12 pontos acumulados. Está na décima quinta posição da Série A italiana.