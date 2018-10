Antevisão da 14ª ronda da Premier League

A 14ª jornada da Premier League afigura-se como mais uma etapa importante para as contas finais. Com principal destaque para o Derby Londrino entre o Chelsea e o Tottenham em casa dos azuis e a dificil deslocação do Manchester City ao campo do Sunderland. José Mourinho não poderá contar com Diego Costa que está castigado e deverá ser rendido por Didier Drogba ou Loic Remy, neste momento o Chelsea lidera a classificação com 33 pontos e os Spurs aparecem em

sétimo com 20 pontos.

O Manchester City está em segundo com 27 pontos e defronta o 13º que na jornada anterior conseguiu um nulo perante a recepção ao Chelsea. «The Black Cats» têm vários jogadores que em outras épocas defenderam as cores dos «citizens», tal como Costel Pantilimon, guarda redes romeno que teve poucas oportunidades no City, Jack Rodwell jovem promessa inglesa e Adam Johnson extremo internacional por Inglaterra.

Além de contarem com John O'Shea, irlandês, ou Wes Brown, jogadores que passaram pelo Manchester United, Ricardo Gabriel Álvarez, argentino que o ano passado jogou pelo Inter ou Emanuele Giaccherini,que foi contratado à Juventus por nove milhões de euros em 2013. Treinados pelo Uruguaio Gustavo Poyet a equipa dos «Black Cats» é um dos históricos ganhando por seis vezes o campeonato, duas vezes a taça e uma vez a supertaça. O jogo vai ser disputado no Stadium of Light (estádio da luz) com capacidade para 49.000 pessoas e deve registar casa cheia.

Do lado do Manchester City, Yaya Touré que está em grande forma marcando um golo no último jogo contra o Southampton (3-0) e Sergio Aguero com duas assistências, são as principais ameaças à baliza do Sunderland. Mas num plantel cheio de qualidade como o do Manchester City é dificil dizer quais são os principais jogadores: o experiente médio Frank Lampard, Jesús Navas, o irreverente extremo Samir Nasri, o tecnicista David Silva ou Stevan Jovetic podem fazer a diferença a qualquer momento. Pellegrini, treinador do City, não poderá contar com Mangala que foi expulso no último jogo.

Também temos jogos importantes para as competições europeias como o Leicester-Liverpool em que os «Reds» estão a fazer um mau campeonato e o Leicester é último, o Manchester United x Stoke, o West Bromwich x West Ham da equipa do português Ricardo Vaz Tê, que está num muito bom quinto lugar à frente de equipas como o Arsenal ou Liverpool, ou o Arsenal-Southampton. O Burnley x Newcastle, Swansea-Queens Park Rangers, Crystal Palace x Aston Villa e Everton x Hull são os outros jogos da

jornada.