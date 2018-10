Maurício Carvalho renova com Portimonense apesar da cobiça internacional

Maurício Carvalho tem sido peça preponderante no onze do Portimonense, facto que levou o clube da Segunda Liga a negociar com o defesa central a renovação de contrato, que agora terminará em 2018. O jogador brasileiro, formado, no São Paulo, tem já 19 presenças nas competições da época 2014/2015 e as suas exibições têm despertado a cobiça de clubes do principal escalão, assim como de ligas estrangeiras.

O defesa, que ingressou esta temporada no clube de Portimão, enfrenta o seu primeiro desafio fora do país natal, e, até agora, a sua valorização tem sido assegurada pela constância defensiva que tem apresentado às ordens do treinador Vitor Maçãs. A renovação do contrato não afasta, ainda assim, a possibilidade do jogador rumar a outras paragens já na reabertura do mercado, em Janeiro de 2015.

«É o reconhecimento do trabalho que tenho desempenhado com a camisa do Portimonense na Liga 2. Fico feliz de ter meu vínculo estendido com o time, pois ainda quero dar título a este time que está cada vez mais se preparando para estar na elite do futebol português», afirmou Maurício aquando da renovação.

Ao site oficial do Portimonense, o presidente Fernando Rocha expressou a importância do central, acrescentando existirem clubes interessados no passe do brasileiro de 22 anos: «Maurício é um jogador que está sendo seguido por vários clubes, e nós não podemos deixar passar a oportunidade de fazer a renovação do contrato. O atleta é de importante valia para o clube».