Antevisão da 14ª jornada da Liga BBVA

A jornada 14 da Liga BBVA acontece nos dias seis, sete e oito de Dezembro. Os principais focos de interesse serão os jogos entre Elche e Atlético de Madrid no sábado e no mesmo dia a recepção do Real Madrid ao Celta de Vigo. O Elche está a fazer um mau campeonato posicionando-se na penúltima posição com dez pontos, enquanto que o Atlético está a apenas quatro pontos do lider Real Madrid que tem 33 e recebe o Celta que já ganhou esta época em pleno Nou Camp.

No domingo temos o derbi catalão em que se defrontam Barcelona e Espanhol e o Granada x Valência de Nuno Espirito Santo. O jogo entre os grandes de Barcelona encerra uma profunda clivagem ideológica pois o Barça tem raizes na independência catalã e o Espanhol deriva de uma posição unionista com Madrid, embora oficialmente o clube nunca tenha tido esse tipo de postura. Aquando da sua fundação em 1900 o clube apenas permitia jogadores nacionais ao contrário dos «Blaugrana» que permitiam todo o tipo de nacionalidades.

Em 1912 os «PeriquItos» foram agraciados com a ostentação da coroa real no emblema coisa que seria impossivel no Barcelona anti-rei, passando-se a chamar Real Club Español de Fútbol. Na tabela o Barcelona é segundo com 31 pontos e o Espanhol é 13º com 13 pontos.

Para a liga, no Nou Camp, os dois defrontaram-se 80 vezes tendo o Barça ganho 62, empatado 9 e o Espanol ganhou 9 jogos. No ano passado os «Blaugrana» venceram por 1-0 com um golo de Alexis Sánchez que se transferiu para o Arsenal e o Espanhol não ganha desde a época 2008/09, na altura com dois tentos de Iván de la peña e um de Yaya Touré para o Barcelona. De referir que nos «Periquitos» actua Felipe Caicedo, antigo jogador do Sporting.

No Granada-Valência a equipa visitante é favorita já que está em quinto lugar enquanto que o Granada tenta evitar a despromoção estando em 17º com apenas duas vitórias em 13 jogos. A jornada inclui também os jogos Athletic x Córdoba, Deportivo x Málaga, Rayo Vallecano x Sevilha, Villarreal x Real Sociedad, Eibar x Almeria e Levante x Getafe.