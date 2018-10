Djaló regressa a Lisboa com futuro incerto

Yannick Djaló terminou o empréstimo com o San Jose Earthquakes e regressou ao Benfica, o detentor do seu passe até 2016. O futuro do avançado é bastante incerto, o mercado reabre em Janeiro e até lá o jogador terá de trabalhar individualmente devido ao tempo que esteve sem competir.

Djaló apresentou alguns problemas físicos ao longo dos tempos que representou o San Jose Earthquakes, marcou 3 golos em 18 jogos e o clube acabou por ficar em último lugar da Conferência Oeste da Major League Soccer.

O antigo jogador do Sporting junta-se agora à equipa B do Benfica para começar a treinar. Na passada terça-feira o jogador apresentou-se no Seixal mas o seu objectivo não é permanecer no clube da Luz nem no futebol português, como afirmou em Agosto em entrevista ao Maisfutebol.

Yannick Djaló chegou ao Benfica em 2012, jogou em 10 jogos oficiais sem marcar nenhum golo e foi emprestado duas vezes consecutivas, primeiro ao Toulouse e depois aos norte-americanos do San Jose Earthquakes, clube de onde regressou esta semana.