Académica x Porto

O Porto por seu turno não sofreu golos pela segunda partida consecutiva e subiu de forma provisória ao segundo posto, continuando assim a três pontos do líder Benfica, na véspera de ambos se defrontarem no Estádio do Dragão.

Os «estudantes» somam assim o sexto jogo sem vencer e a par do Gil Vicente, ainda não sabem o que é ganhar em casa, para além de que este foi o terceiro encontro seguido sem marcar. Paulo Sérgio abandonou o relvado a ouvir muitos assobios e a ver lenços brancos dos adeptos.

Triunfo justo e natural do Porto a única equipa que se «apresentou» em campo e fez por ganhar este desafio. Jackson Martinez bisou e Herrera fechou o placar. A Académica não fez qualquer remate na direcção da baliza de Fabiano, que assim não fez qualquer defesa.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO PORTO POR 0-3 SOBRE A ACADÉMICA!

90' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

82' Remate de fora da área de Rúben Neves a sair ao lado da baliza de Cristiano.

80' Substituição no Porto, saiu Jackson Martinez e entra Aboubakar.

79' Pontapé de Salli a sair muito torto e por cima da baliza de Fabiano.

75' Quinze minutos para o fim, partida controlada pelos dragões que vão gerindo a posse de bola e aguardando que o relógio avançe.

70' Dupla alteração na Académica, saíram Marcos Paulo e Magique, e entram Rafael Lopes e Ivanildo.

68' Nas bancadas os adeptos da Académica manifestam o seu descontentamento para com a equipa, gritando «joguem à bola» e alguns impropérios ao técnico Paulo Sérgio.

64' Substituição no Porto, saiu Tello e entra Quaresma.

60' Uma hora de jogo e o Porto comanda como quer, tendo aumentado a vantagem por Herrera que já recuou para lateral direito devido à saída de Danilo, precavendo assim Lopetegui uma eventual lesão do brasileiro, que já tinha dado queixas no fim da primeira parte. A Académica continua sem capacidade de reacção.

54' Substituição no Porto, saiu Danilo e entra Quintero.

49' Alteração na Académica, saiu por lesão o guarda-redes Lee e entra Cristiano.

47' GOOOLLLLO DO PORTO!!! Passe de Tello a rasgar a defesa da Académica e Herrera a desviar de Lee para o fundo das redes.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU A ACADÉMICA!

Julen Lopetegui poderá com este resultado, e o avançar do relógio começar a gerir a equipa para o jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões, e da próxima jornada diante do Benfica.

A Académica por seu lado limitou-se a ver jogar. Uma equipa sem ideias e sem capacidade de construção de jogo ou de sair para o ataque, teve num remate cruzado de Rui Pedro o único lance de relevo. Veremos se o segundo tempo trará algo de novo.

Primeira parte de sentido único com o Porto a dominar por completo as operações e a ter mais uma vez em Jackson Martinez o seu homem golo. O colombiano bisou no Cidade de Coimbra onde nunca havia marcado até hoje. Aos 13' concluiu da melhor forma um passe de Rúben Neves e dez minutos volvidos, num belo remate em arco aumentou o placar.

INTERVALO DO JOGO, O PORTO VENCE A ACADÉMICA POR 0-2!

44' O brasileiro reentra no encontro aparentemente recuperado.

42' Danilo queixa-se com dores e está deitado no relvado, veremos se terá de ser substituído o lateral direito do Porto.

33' Cartão amarelo para Iago Santos por rasteirar Jackson Martinez.

30' Meia hora de jogo e continua apenas e só a dar Porto, com Jackson Martinez a bisar, perante uma Académica que continua sem encontrar soluções.

26' Marcos Paulo atira de fora da área, mas o esférico acerta no colega Rui Pedro e sai por cima da barra.

23' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Golaço de Jackson Martinez de fora da área coloca a bola em arco, bem ao ângulo superior esquerdo.

22' Primeira ameaça da Académica, com Rui Pedro a ter espaço na área, mas o remate sai ao lado.

21' Tello a driblar Ofori e a rematar para boa intervenção de Lee.

15' Quinze minutos de jogo onde só da Porto, Jackson Martinez à primeira estava fora-de-jogo, mas na segunda o golo contou mesmo. A Académica vê os dragões a jogar e não consegue fazer dois passes seguidos.

13' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Perda de bola de Obiorah, passe de Rúben Neves e Jackson Martinez descaído na zona esquerda da área, atira cruzado sem hipóteses.

6' Tello cruza para a área, mas a bola vai directa para a baliza e Lee tem de ir ao relvado buscar o esférico numa defesa apertada.

3' Golo anulado ao Porto!!! Cruzamento de Alex Sandro e Jackson a desviar para dentro da baliza, mas estava ligeiramente adiantado.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O PORTO!

20:10. Entram as formações no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

20:03. As duas equipas recolhem neste momento aos balneários para daqui a pouco regressarem para o início do encontro.

19:44. Neste momentos os jogadores de ambas as equipas entram no relvado para o aquecimento, com a claque portista já nas bancadas a fazer-se ouvir.

19:40. Por seu turno Julen Lopetegui tem ao seu lado, Andrés Fernandez, Marcano, Quintero, Campaña, Quaresma, Adrián López e Aboubakar.

19:38. No banco de suplentes Paulo Sérgio tem à sua disposição, Cristiano, Aderlan, Aníbal Capela, Nuno Piloto, Ivanildo, Rafael Lopes e Schumacher.

19:35. Os guarda-redes dos dois conjuntos já fazem os exercícios de aquecimento.

19:30. A Académica joga com, Lee na baliza, na defesa Oualembo, Iago Santos, Ricardo Nascimento, e Ofori, no meio-campo Fernando Alexandre, Obiora, Marcos Paulo, Rui Pedro e Salli, no ataque Magique.

19:25. O Porto vai alinhar com. Fabiano na baliza, a defesa formada por Danilo, Maicon, Martins Indi e Alex Sandro, no meio-campo Rúben Neves, Herrera e Óliver Torres e na frente, Tello, Brahimi e Jackson Martinez.

19:00. Onzes prováveis do encontro Académica x Porto:

18:45. Julen Lopetegui mostrou-se firme nas convicções e com os pés assentes na terra: «O futuro constrói-se com o presente, pelo que o jogo mais importante que temos pela frente é a Académica, o único em que estamos a pensar», sublinhou o técnico basco. «Será um jogo difícil que vai exigir muito de nós. Há antecedentes recentes que dizem isso, mas esperamos somar os três pontos», completou.

18:35. Na antevisão do jogo Paulo Sérgio acredita que a sua equipa tem condições para somar pontos frente ao FC Porto. «Se conseguirmos reduzir ao mínimo os nossos erros, podemos ser felizes. É nisso que acreditamos. O nosso objectivo é trabalharmos para que a Académica seja cada vez mais forte», referiu. Quanto ao adversário, o técnico não poupa elogios aos dragões. «O Porto é uma equipa de top mundial. É uma equipa de grande qualidade. Temos de ser competentes e jogar nos limites e ter também uma pontinha de sorte», concluiu.

18:25. O último triunfo do Porto foi na temporada 2012-2013 com um concludente 0-3. Foi a 30 de Março de 2013 com golos de Mangala abriu o placar, Danilo e Castro. já na segunda parte fizeram as contas finais.

18:15. Na época passada a Académica venceu o FC Porto por 1-0 com um golo marcado por Fernando Alexandre, numa partida onde os portistas desperdiçaram uma grande penalidade, por intermédio de Danilo.

18:05. As duas equipas já se encontraram em 62 ocasiões em Coimbra, com clara vantagem do FC Porto obtendo 39 vitórias enquanto a Académica somou 11 triunfos, registando-se 12 empates. Os «estudantes» tiveram o seu resultado mais folgado na época 1942/1943, quando venceram por 5-2, já os dragões venceram por 1-4 em 1937/1938 e 1964/1965.

17:55. O Porto ocupa neste momento o segundo lugar da classificação com 25 pontos, já a Académica está no antepenúltimo posto apenas com oito. Os azuis e brancos levam 24 golos apontados e somente cinco sofridos, contra os sete remates certeiros da «briosa» e 14 golos encaixados.

17:45. A Académica recebe um «grande» pela segunda semana consecutiva, depois de na última jornada ter sido derrotada pelo Benfica por 0-2, hoje é a vez do Porto se deslocar ao reduto dos «estudantes». Os dragões estão moralizados após a goleada imposta ao Rio Ave por 5-0, e não querem perder pontos antes de medirem forças com o rival da Luz, na próxima ronda.

17:30. Sejam bem-vindos à transmissão, , da partida Académica x Porto, referente à 12ª jornada da Liga Portuguesa 2014/2015. O jogo será disputado no Estádio Cidade de Coimbra, reduto dos «estudantes», às 20:15 horas - assista connosco, Vavel.com, ao minuto a minuto do duelo, grátis .