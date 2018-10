Mourinho sobre Benfica: «Chega à Europa e falha»

José Mourinho, treinador do Chelsea, abordou em conferência de imprensa o desaire do Benfica, que foi varrido das competições europeias na jornada passada, em São Petersburgo: «Obviamente fico surpreendido com o Benfica», introduziu Mourinho, hoje, perante os jornalistas.

O treinador dos «blues» acentuou o acessibilidade do grupo C (onde estão Zenit, Monaco e Bayer) e sublinhou que o Benfica tem habituado a Europa do futebol a falhanços repetidos: «Se calhar não tanto pelos últimos anos, porque tem sido um bocadinho do mesmo, mas era cabeça de série e não tem no grupo uma daquelas equipas que se assume logo como favorita. De certa maneira, era um grupo acessível para uma equipa que em Portugal demonstra, ano após ano, grande qualidade mas que chega à Europa e, por qualquer razão, falha.»

O Benfica voltou a ficar longe dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tendo ficado pelo caminho (em antecipação) na fase de grupos, com 4 pontos até agora acumulados. Apenas por duas vezes o Benfica ultrapassou, neste milénio, a fase de grupos: uma com Ronald Koeman, em 2005/2006 e outra com Jorge Jesus, em 2011/2012. A diferença é apenas uma: Ronaldo Koeman treinou o Benfica um ano, Jorge Jesus teve este ano a sua quinta chance de disputar a UCL.

Sobre as duas finais da Liga Europa consecutivas, Mourinho deixou uma clara desvalorização do feito, afirmando frontalmente que «uma equipa que vai para a Champions e que chega à final da Liga Europa não é um sucesso. É um fracasso, porque é consequência de ter sido eliminado».