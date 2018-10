Cristiano Ronaldo suplanta Raúl em golos na Liga dos Campeões

O Real Madrid goleou hoje os búlgaros do Ludogorets por 4-0, embelezando ainda mais a boa campanha europeia feita até agora - quatro golos sem resposta, perante o júbilo dos adeptos madrilenos que marcaram presença no Santiago Bernabéu. Aos golos de Gareth Bale, Arbeloa e Medran, juntou-se outro de autoria do português do costume, Cristiano Ronaldo, que marcou de grande penalidade.

O galáctico extremo do Real Madrid chegou assim à fasquia dos 72 golos na Liga dos Campeões, ultrapassando a marca do mítico goleador dos «merengues», Raúl, que assinou 71 tentos na prova dos milhões. Cristiano Ronaldo é agora o melhor marcador de sempre dos «blancos» na competição, estando apenas a dois golos do astro do Barcelona, Messi.

De realçar que o Real Madrid segue numa vertigem imparável de triunfos: vence há já 19 jogos consecutivos em todas as competições, sem que essa caminhada pareça perto de ser travada - a marca é já um recorde espanhol.

Na Liga dos Campeões, o registo do Real de Ancelotti é invejável: seis jogos e seis vitórias, com dezasseis golos marcados e apenas dois concedidos.