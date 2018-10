Liga Europa: Sporting enfrenta Wolsburgo de Vieirinha

O sorteio realizado hoje, em Nyon, na Suíça, ditou que o Sporting irá defrontar, nos dezasseis avos-de-final da Liga Europa, o segundo classificado da actual tabela da Bundesliga, o Wolfsburgo, clube onde actua o extremo internacional luso Vierinha.

O Sporting, relegado da Liga dos Campeões (3ª classificado do grupo) voltará assim a encontrar-se com uma formação germânica nas competições europeias, depois de ter perdido a vaga do segundo lugar para o Schalke 04, na última ronda da fase de grupos da prova milionária.

A primeira mão da eliminatória será jogada na Alemanha, no dia 19 de Fevereiro.