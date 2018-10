Jogo Benfica x Braga na Taça de Portugal 2014

Da nossa parte, é tudo! Muito Obrigada por terem ficado desse lado, até uma próxima oportunidade!

Os golos de Aderlan Santos e de Pardo trocaram as voltas a Júlio César e bateram o Benfica. Os encarnados dizem assim Adeus à nova triplete.

Data histórica para o SC Braga que venceu pela primeira vez na Luz para jogos a contar para a Taça de Portugal.

Tal como aconteceu para o Campeonato, o Braga deu a volta ao marcador e vê assim os quartos de final da prova.

O Benfica foi eliminado da Taça de Portugal.

FINAL DO JOGO

4 minutos de compensação

88' Amarelo para André Pinto por falta sobre Maxi.

88' O tempo vai passando e o Braga continua a vencer por 2-1.

86' Sai André Almeida entra Derley.

85' Remate pesado de Talisca, a bola passa ao lado.

83' Sai Éder entra Sami no Braga.

83' Grande passe de Talisca para André Almeida, mas muito bem Baiano no corte.

80' Cruzamento de Lima, nova cabeçada de Jonas e nova defesa do guarda-redes do Braga.

80' Caiu na área Lima.... ficam a reclmar os homens do Benfica.

79' Maxi fez um grande passe para Pizzi, mas este último acabou traído pelo relvado.

78' Remate perigoso de Talisca... com Kritciuk a defender mais uma vez.

77' Sai Cristante entra Talisca no Benfica.

76' Cruzamento colocado de Gaitan, mas foi com muita força...

Talisca está pronto para entrar no Benfica.

72' Sai Rúben Micael entra Custódio, sai Rafa entra Salvador Agra no Braga.

71' Kritciuk foi enorme! Grande defesa do guardião bracarense depois de um cabeceamento de Jonas.

65% de posse de bola para o Benfica, 35% para o SC Braga.

70' Jogada bonita de Ola John e Maxi, com Djavan a trocar as voltas aos homens do Benfica.

68' Danilo ficou queixoso depois de um cruzamento de Ola John, recuperou o homem do Braga, segue o jogo.

65' Trabalho excelente de Jonas na grande área, mas mais uma vez Kritciuk disse que não ao homem do Benfica.

64' Cruzamento de Gaitan, era para Jonas, mas chegou primeiro Kritciuk.

62' Amarelo para Kritciuk por atraso na reposição da bola.

61' Tanta falta de concentração Maxi! Depois do golo que dá a vantagem ao Braga, o Benfica insiste, mas falta a concentração.

Fez tudo sozinho Pardo! Que grande jogada do extremo do SC Braga.

57' GOLOOOOOOOOOO DO BRAGA!

56' Amarelo para Rúben Micael por falta sobre Maxi.

55' Que perto que esteve o golo!!! Grande jogada de André Almeida com o cruzamento para a área, a bola chegou a Lima, salvou o homem do Braga.

54' Continua a pressionar o Braga....

51' Grande passe de André Pinto para Éder, mas foi com muita força....

Depois de um mau alívvio de André Almeida, Aderlan Santos aproveitou a oportunidade... atirou uma vez, Júlio César defendeu, atirou duas... bateu o guarda-redes do Benfica. Está feito o empate!

48' GOLOOOOOOOOOOOO DO BRAGA!

46' Grande jogada de Rafa sozinho a ir na direcção da baliza de Júlio César, mas Maxi conseguiu trocar as voltas ao homem do Braga.

45' Sai Enzo entra Pizzi no Benfica.

SEGUNDA PARTE

Uma coisa é certa: O segundo tempo vai trazer novas emoções. Não saíam daí, já regressamos!

Até ao final do jogo, a equipa de Sérgio Conceição ainda sofreu alguns sustos e Kritciuk foi obrigado a esticar-se para defender os pontapés de Gaitan, Lima e Jonas.

Jonas que, com o golo desta noite, conta com 8 tentos com a camisola do Sport Lisboa e Benfica.

O Benfica foi furando e a verdade é que foi Jonas a abrir o marcador. Depois de uma jogada iniciada em Gaitan, Lima fez o cruzamento e, de cabeça, o melhor marcador da Taça de Portugal fez o golo. Nada mais simples.

O Braga tem razões de queixa de Artur Soares Dias... Ao minuto dez, depois de um livre a favorecer a equipa de Sérgio Conceição, Jardel tocou a bola com a mão.

Destaque para as faltas do lado do SC Braga e para a dificuldade do Benfica a sair a jogar até aos 25 minutos de jogo, devido à pressão alta da equipa de Sérgio Conceição.

Grande jogo na Luz! O Braga até entrou bem na partida e foi dono e senhor das melhores oportunidades de golo, mas a verdade é que falhou na finalização. Jonas, quem mais?, fez o único golo que dá o resultado no marcador ao intervalo.

INTERVALO

1 minuto de compensação.

42' Passe longo de André Pinto para Baiano, mas não chegou a tempo o defesa do SC Braga.

41' Era um golo brilhante de Gaitan, um pontapé de bicicleta assustou, mas esteve muito bem o guarda-redes Bracarense. A defesa do Braga está a correr muitos riscos.

39' Éder tentou furar a defesa encarnada, mas Júlio César chegou primeiro.

38' Amarelo para Danilo por protestos.

35' Amarelo para Djavan por falta sobre Nico Gaitan.

Quem mais? Jonas! Depois de um grande cruzamento de Lima, o brasileiro saltou mais alto que a defesa do Braga e não deu hipóteses a Kritciuk. Está feito o 1-0!

32' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

30' Grande jogada de Djavan.... a bola acaba num cruzamento de Pardo, mas não estava lá ninguém....

29' Falta de Cristante sobre Pardo. Sem cartão.

24' Falta feia de Enzo sobre Rúben Micael.... fica queixoso o homem do Braga e fica também por mostrar um cartão.

21' Grande, grande passe de Ola John para Lima, mas a verdade é que a defesa do SC Braga estava atenta e tem conseguido lidar muito bem com os lances de contra-ataque da equipa da casa.

20' Livre para Enzo, com Kritciuk também a defender sem qualquer problema.

18' Jogada estudada do trio de ataque do Sporting de Braga... estivesse Pardo atento e podia ser perigoso.

17' Éder estava sozinho... não aproveitou o espaço e deixou fugir o lance....

16' Muito espaço para o remate forte de Pardo, com Júlio César a dizer «presente».

16' Grande passe de Lima... faltou entendimento com Enzo.

12' AO FERRO! Depois um remate de César a bola não entrou, por muito pouco!

11' Amarelo para Pardo por falta sobre Jonas, numa altura em que nas imagens televisivas se vê uma mão de Jardel na grande área do Benfica.

10' Amarelo para Maxi Pereira depois de uma falta muito feia sobre Baiano.

8' Grande jogada de Ola John, mas perdeu muito tempo o homem do Benfica. Estava atento Aderlan Santos. Passou o perigo.

7' Cruzamento de Maxi... era para Lima, mas Baiano chegou primeiro. Uma defesa bracarense muito atenta na partida.

5' Cruzamento de Danilo.... era para Éder, mas chegou Júlio César. Defesa fácil para o guarda-redes encarnado. O SC Braga está a pressionar muito alto e o Benfica está com dificuldades em sair a jogo.

3' Grande passe de Tiba para Djavan, mas Maxi Pereira chegou primeiro. Grande corte do lateral encarnado.

1' Vai insistindo o Benfica... entrou forte a equipa de Jorge Jesus.

APITO INICIAL

19:52. No banco do SC Braga: Matheus, Sasso, Salvador Agra, Sami, Pedro Santos, Custódio e Alan.

19:49. No banco do Benfica: Artur, Lisandro, Derley, Pizzi, Benito, Talisca e Bebé.

19:43. Está confirmado: Gaitan faz esta noite o jogo 200 com a camisola do Benfica.

19:35. As três equipas já aquecem em campo.

19:30. ONZE DO BENFICA: Júlio César; Maxi, César, Jardel, André Almeida; Ola John, Enzo, Cristante, Gaitán; Jonas e Lima

19:27. ONZE DO SC BRAGA: Kritciuk; Baiano, Aderlan Santos, André Pinto, Djavan; Danilo e Tiba; Pardo, Rúben Micael e Rafa: Éder

19:26. Já temos onzes!

19:00. Ontem, o grande tomba-gigantes da Taça de Portugal foi o Famalicão, que bateu por 1-2 o Paços de Ferreira. Já o Nacional, que perdera o ano passado com o Santa Maria, venceu por 2-1 a mesma formação. O Marítimo eliminou o Oriental nas grandes penalidades (9-8) com Salin em destaque,

18:50. O Benfica leva 96 partidas nacionais sem conhecer o sabor de ficar a zeros em jogos em casa, facto que deixa antever que os encarnados marcaram golos na Luz e que a tarefa do Braga será muito complicada - a História reforça isso ao constatar que o Braga apenas por uma vez venceu o Benfica na Luz, em toda a sua História, Foi na temporada 1954/1955.

18:25. Gaitán poderá chegar aos 200 jogos pelo Benfica caso alinhe hoje contra o Braga. O extremo argentino, internacional pela selecção alviceleste, é um dos mais simbólicos elementos do actual Benfica de Jorge Jesus, reconhecidamente um dos mais talentosos jogadores da Primeira Liga e presença chave no onze titular do Benfica.

18:15. «Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, que joga em sua casa e que vem moralizada depois de uma importante vitória. Mas sempre disse que um dos objectivos da época é chegarmos à final do Jamor», afirmou Sérgio Conceição, que vincou o objectivo de chegar à final da competição - das 4 vezes que o Braga chegou à final, o Braga eliminou, no caminho, o Benfica em 3 ocasiões.

18:05. «É um adversário forte e é um jogo para uma competição que tem uma história muito grande. Fomos ao Jamor nas duas últimas épocas e queremos voltar lá. Não acredito que o SC Braga seja tão agressivo como no jogo do campeonato, senão não acaba com 11 jogadores. Aqui, de certeza que o árbitro não vai permitir fazer tantas faltas», afirmou Jorge Jesus na antevisão da partida, realçando a agressividade do SC Braga.

17:55. Onzes prováveis do Benfica x Braga:

17:40. O Benfica é o detentor do titulo, já que, na época passada, bateu o Rio Ave na final, por 1-0, com um golo de Gaitán. Pelo caminho, o Benfica venceu o eterno rival Sporting, por 4-3, após prolongamento, na Luz. Cardozo marcou três golos e foi o herói da partida. Jorge Jesus já vincou que o Benfica tem como objectivo revalidar o título da Taça de Portugal, algo que não acontece desde 1987.

17:25. A última vez que o Braga bateu o Benfica foi em 1998, na meia-final da competição: na casa dos arsenalistas, o Braga venceu por 2-1 com um bis de Karoglan. Caso consiga eliminar o Benfica esta noite, o Braga de Sérgio Conceição alcançará o feito de, pela primeira vez na História, bater o Benfica, para a Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Além disso, vencerá os encarnados pela segunda vez na temporada.

17:15. Este será o 11º jogo entre Benfica e Braga no contexto da Taça de Portugal, o Benfica venceu seis partidas e o Braga as restantes quatro. No presente milénio, apenas por uma vez ambas as equipas se defrontaram, no ano de 2010: nos quartos-de-final, o Benfica recebeu o Braga e venceu por 2-0, com golos de Pablo Aimar e Javier Saviola. Em casa, para a Taça, nunca o Benfica perdeu para o Braga.

16:50. Antes de bater o Vitória de Guimarães, no grande «derby» do Minho, o SC Braga recebeu o Alcaíns, batendo com relativa facilidade a formação com um 4-1, feito com os golos de Pedro Tiba, Marcelo Goiano, Éder e Sami. Esta será a segunda vez que o Braga encontra o Benfica nesta temporada: na oitava jornada da Liga, os arsenalistas venceram o Benfica por 2-1, na Pedreira, impondo a primeira derrota interna do Benfica (golos de Éder e Salvador Agra contra um de Talisca).

16:30. Na primeira ronda da prova, o Benfica viajou até à Covilhã para bater o Sporting da Covilhã por 2-3, com um «hat-trick» do avançado Jonas. Na ronda seguinte, recebeu na Luz o Moreirense e, com facilidade, bateu a formação de Moreira de Cónegos por 4-1, com golos de Jonas (2) e de Salvio (2). O extremo argentino estará ausente da partida de hoje, devido a uma lesão num braço.

16:05. O Braga vem de uma vitória na Primeira Liga, no reduto do Belenenses, por 0-1, jogo decidido por um golo do central brasileiro Aderlan Santos, um dos elementos mais fuclrais do actual onze bracarense. O Braga desloca-se à Luz para defrontar o detentor do título da Taça de Portugal, na sua segunda eliminatória jogada fora de casa (na anterior, o Braga deslocou-se ao terreno do Vitória de Guimarães, vencendo 1-2 com golos de Rafa e Pardo).

15:45. O Benfica, que vem de um momento de forma psicológica muito positivo, terá a seu favor o factor casa, algo de que já beneficiou contra o Moreirense, na ronda anterior da prova. De relembrar que os encarnados bateram, no passado Domingo, o FC Porto, no Dragão, num jogo a contar para a Primeira Liga. Lima bisou e o Benfica ficou com 6 pontos de avanço sobre o rival portista.

15:30. Benfica x Braga é o grande jogo destes oitavos-de-final da Taça de Portugal, que opõe dois dos três grandes candidatos à vitória final na prova. O Sporting, o outro grande favorito, venceu ontem, com extremas dificuldades, o modesto Vizela, do CNS, por 3-2, numa noite onde o central Talocha, da formação da casa, foi a estrela da partida, marcando dois golos.

15:20. Seja bem-vindo ao minuto a minuto do directo Benfica x Braga, jogo grande dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, partida que será jogada no Estádio da Luz, às 20 horas. Não perca a emoção da Taça, ao transmissão e grátis, em Vavel Portugal.