Real Madrid sagra-se campeão mundial de clubes

Noite de Sábado tranquila para os «merengues» treinados por Carlo Ancelotti: o Real Madrid venceu os argentinos do San Lorenzo, arrecadando o troféu de Campeão do Mundo de Clubes. A final da prova, que decorreu em Marraquexe, foi vencida pelo Real, de Cristiano Ronaldo e companhia, por 2-0, com golos de Sergio Ramos, de cabeça, e de Gareth Bale, a passe de Isco.

A formação argentina, onde milita o antigo médio do Sporting Leandro Romagnoli, foi incapaz de preocupar o campeão da Liga dos Campeões 2013/2014, tendo dado um ar da sua graça nos últimos dez minutos, mas Iker Casillas opôs-se com eficácia aos remates disparados fora da área.

O Real Madrid encerra assim com chave-de-ouro um ano de 2014 que trouxe conquistas em catadupa: Taça do Rei, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e agora a competição mundial de clubes. Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do ano, com 61 golos em todo o ano civil de 2014.