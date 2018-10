Marco Silva lança indirecta a Bruno de Carvalho

A cisão entre a equipa técnica do Sporting e a direcção de Bruno de Carvalho parece ser incontornável. Depois do comunicado emitido pela administração de Bruno de Carvalho, na passada Sexta-feira, que reacendeu a polémica sobre a pretensa tensa relação entre Marco Silva e o presidente leonino, o treinador deixou vincada a sua posição sobre a sua abordagem ao acto crítico: «Não querendo comentar as palavras do presidente, o que vos posso dizer é que como treinador, pessoalmente, prefiro criticar ou elogiar cara a cara, com os meus atletas presentes e a ouvir. É a forma que eu tenho e que tenho seguido. E é assim que vou continuar a fazer».

As palavras de Marco Silva, ditas no rescaldo do Nacional x Sporting, foram, de forma polida, uma resposta afirmativa à posição presidencial, que tem pautado as suas intervenções pelo mediatismo, muitas vezes veiculando mensagens através das redes sociais ou em declarações aos meios de comunicação.