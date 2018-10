«Blackout»: Sporting fecha-se em copas

As recentes declarações do Presidente leonino Bruno de Carvalho vieram sem dúvida abanar a estrutura do clube de Alvalade.

Depois de uma semana muito conturbada e merecedora de uma grande atenção por parte de uma comunicação social, que alegava um mau estar e distanciamento entre Bruno de Carvalho, e a equipa técnica de Marco Silva, à qual alegadamente se juntaram os jogadores em apoio ao seu treinador. Perante esta deicada situação, a direcção do Sporting veio, através de comunicado, declarar um estado de "blackout", um total isolamento no que aos media diz respeito.

Eis o comunicado:

«Em virtude dos injustificados e repetidos ataques por parte de diversos órgãos de comunicação social ao Sporting Clube de Portugal e da constante manipulação da informação sobre o Clube, vem a administração comunicar que, com efeitos a partir da presente data, nenhum órgão social, dirigente, funcionário, colaborador, treinador, atleta ou outras pessoas que representem o Sporting, prestará qualquer tipo de declarações aos órgãos de comunicação social, com excepção das plataformas de comunicação próprias do Clube (Sporting TV, Jornal Sporting, site e redes sociais) e, ainda, com excepção das intervenções que sejam obrigatórias nos termos regulamentares e contratuais, como por exemplo nas 'flash interviews'.

Lisboa, 22 de Dezembro de 2014

A Sporting SAD»