McLaren afirma ter solucionado problemas do seu motor Honda

A McLaren, através do seu Director de Corrida, Eric Boullier, afirmou ter solucionado os problemas que ensombraram os primeiros testes em pista do monolugar com unidade motriz da Honda no passado mês, em Abu Dhabi.

McLaren e Honda trabalharam arduamente na fábrica de Woking

De acordo com Boullier, “Alterámos um pouco o nosso calendário e juntámos o carro e pessoas da Honda e da McLaren aqui (em Woking) para uma profunda averiguação”. Segundo o francês, todos os envolvidos na reedição da parceria entre as duas marcas trabalharam durante uma semana e “descobriram tudo” o que de errado se passava com o novo motor que equipará os McLaren já em 2015. A equipa confirma que grande parte dos problemas já foram seleccionados, e que entrará agora em fase de testes para validação das alterações efectuadas.

O director da equipa que não venceu qualquer corrida nas últimas duas épocas de F1 esclareceu ainda que os problemas apresentados pelo monolugar em Yas Marina não tinham apenas uma origem: “Houve questões de hardware que obviamente produziram código errados de software. Tivemos de descobrir o que estava errado no hardware para corrigir o sistema de software.”

Em Woking, na sede da equipa, parece ainda assim viver-se um bom momento, como Eric Boullier o confirmou: “Estou muito contente com o espírito de equipa e com a cultura de corrida, que está a crescer massivamente”.