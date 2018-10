Sá Pinto recebe reforço de peso Katsouranis

Jogava na Índia, ao serviço do desconhecido Pune City, mas está de regresso ao seu país Natal, a Grécia: Kostas Katsouranis, médio defensivo de 35 anos, voltará ao campeonato grego, para representar a equipa do Atromitos, treinada pelo técnico luso Sá Pinto.

O antigo jogador do Benfica (representou as águias entre 2006/2007 e 2008/2009) assinou ontem contrato pelo Atromitos, actual nono classificado da Liga Ethniki Katigoria, e será um reforço de peso para o plantel de Sá Pinto, adicionando experiência ao meio-campo do clube ateniense.

Katsouranis, internacional grego com 114 partidas disputadas pela Grécia, representará assim o quinto clube grego da carreira (depois de Panachaiki, AEK, Panathinaikos e PAOK) e voltará também a encontrar um treinador português, depois de já ter trabalhado com Fernando Santos (no AEK, Benfica e na selecção helénica) e Jesualdo Ferreira (no Panathinaikos).