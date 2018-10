Afinal Marco Silva fica, só não se sabe até quando

Depois de um dia cheio de especulações em torno da permanência/saída de Marco Silva, eis que ao final tarde Bruno de Carvalho, numa intervenção na Sporting TV reagiu aos burburinhos, que se fizeram ouvir durante o dia de hoje afirmando que «Ler que o Marco Silva saiu é descabido. Numa altura em que devia de ser acalmia, acaba por ser preocupante não teor das notícias mas a reação a elas. Falar numa crise no Sporting é tão absurdo que acredito que seja para esconder algo de grave que se esteja passar noutros clubes».

O presidente do Sporting admite que “houve uma reunião entre a administração e a equipa técnica” e que existem «problemas legítimos». No entanto, garantiu que Marco Silva irá estar ao comando da equipa técnica leonina, pelo menos, no encontro frente ao Guimarães para a Taça da Liga e afiança ainda que as decisões que tenham de vir a ser tomadas serão feitas no seu devido momento, estando uma assembleia geral marcada para o próximo mês.

«Os sportinguistas querem que, numa decisão do dia a dia, tenhamos que fazer um referendo? Não abdico de gerir sem medo e de fazer o que tem de ser feito. Se tomamos uma decisão má, temos de ter capacidade de a resolver. O Marco lá estará a fazer o jogo da Taça da Liga, é o treinado do Sporting, mas nós somos a administração e em Janeiro falamos aos sportinguistas e aprofundamos as questões a fundo», vincou.

Agora só resta esperar pelos próximos episódios, pois esta história está longe de estar terminada...