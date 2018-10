Neuer é o melhor do mundo para o «L'Équipe»

Como é obvio os três finalistas da bola de ouro ficaram nos três primeiros. Manuel Neuer, guarda-redes alemão do Bayern de Munique, foi eleito pelo jornal «L'Équipe» como o melhor jogador do mundo em 2014 superando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi que são 2º e 2º respectivamente. A lista foi feita pelos jornalistas da redacção do conceituado diário desportivo francês.

O Top 20 da lista que foi divulgada este Sábado (a lista é divulgada durante cinco dias) é dominado sobretudo por jogadores da actual campeã do mundo, Alemanha. São eles: Neuer (1º), Lahm (5º), Thomas Müller (8º), Toni Kroos (11.º) e Mario Götze (20º). Entre os clubes, o Real Madrid e Bayern de Munique são so mais representados com cinco jogadores cada.

De destacar é também a presença de jogadores como Brahimi do Porto e Gaitan do Benfica, que jogam na liga portuguesa. Tiago, jogador português do Atlético Madrid, também teve direito a estar nesta lista.

Eis o Top 20 do «L'Équipe»:

1. Manuel Neuer (Bayern Munique/Alemanha)

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

3. Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

4. Arjen Robben (Bayern Munique/Holanda)

5. Philipp Lahm (Bayern Munique/Alemanha)

6. Ángel Di María (Man. United/Argentina)

7. Neymar (Barcelona/Brasil)

8. Thomas Müller (Bayern Munique/Alemanha)

9. Luis Suárez (Barcelona/Uruguai)

10. Zlatan Ibrahimovic (Paris SG/Suécia)

11. Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

12. Diego Costa (Chelsea/Espanha)

13. Karim Benzema (Real Madrid/França)

14. Gareth Bale (Real Madrid/País de Gales)

15. Kun Agüero (Man. City/Argentina)

16. Eden Hazard (Chelsea/Bélgica)

17. James Rodríguez (Real Madrid/Colômbia)

18. Javier Mascherano (Barcelona/Argentina)

19. Paul Pogba (Juventus/França)

20. Mario Götze (Bayern Munique/Alemanha)

(...)

68. Yacine Brahimi (FC Porto/Argélia)

(...)

90. Tiago (At. Madrid/Portugal)

96. Nico Gaitán (Benfica/Argentina)

Esta lista pode ser um importante prognóstico de quem irá ganhar a bola de ouro e se assim for Ronaldo não ganhará.