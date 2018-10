Manuel Fernandes: «José Eduardo está com muita força na estrutura do Sporting»

«Aquilo que eu sei é que ele (José Eduardo) está muito perto do Bruno de Carvalho, é das pessoas que mais dialoga com Bruno de Carvalho, é uma pessoa que tem influência no Bruno de Carvalho», afirmou ontem o histórico goleador de Alvalade, Manuel Fernandes, no programa desportivo «Play-off», transmitido na SIC Notícias, debruçando-se sobre as críticas ferozes do antigo jogador ao treinador Marco Silva, feitas no fim-de-semana passado.

Conforme foi veiculado pela imprensa desportiva, José Eduardo, membro do Conselho Leonino, terá pedido ao técnico leonino para se reunir com este; Marco Silva terá recusado tal pedido, com o qual Manuel Fernandes discorda liminarmente: «Se é verdade, ele não o pode fazer, acho bem que ele não se tenha reunido com José Eduardo», comentou.

O ex-treinador e lendário jogador do Sporting destacou a influência de José Eduardo na esfera directiva do clube de Alvalade, adiantando que, apesar de não ser parte da direcção leonina, tem peso e palavra no núcleo verde e branco: «O José Eduardo é uma pessoa que neste momento está com muita força dentro da própria estrutura do Sporting».