Steven Gerrard abandona Liverpool na final da época

Steven Gerrard decidiu hoje colocar um ponto final na duradoura realção que teve com o clube do seu coração, o Liverpool. Depois de uma ligação umbilical com começou na temporada de 1991/1992, quando Gerrard integrou os júniores do clube inglês com apenas 9 anos, o capitão de Anfield Road irá abandonar o clube onde passou toda a sua vida profissional, de forma ininterrupta.

Aos 34 anos, o internacional inglês decidiu sair do clube que o viu nascer e maturar para o futebol - a sua saída, adjectivada como «a decisão mais difícil» da sua vida, estará ligada com a vontade de emigrar e experimentar novos ambientes sócio-profissionais. Afirma-se que poderá estar de malas aviadas para a Major League Soccer, dos Estados Unidos da América. «A minha decisão é totalmente baseada no meu desejo de experimentar algo diferente na minha carreira e na minha vida. Quero garantir que não terei quaisquer remorsos quando pendurar as chuteiras», explicou Gerrard.

«Trata-se da decisão mais difícil da minha vida e que estava a agonizar-me, assim como à minha família, há muito tempo. No entanto, decidi agora fazer o anúncio para que a equipa não sofra distracções e especulações sobre o meu futuro», constatou Gerrard, que é nada mais nada menos que o grande símbolo activo do clube, tendo representado o Liverpool em 695 partidas, marcando por 180 vezes.

«O Liverpool Football Club é uma grande parte da nossa vida, há muito tempo, e dizer adeus vai ser difícil, mas sinto que é o melhor para todos os envolvidos, incluíndo a minha família e o próprio clube», afirmou o jogador, que vive o momento alto de erguer a taça da Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool.