Bernardo Silva brilha na Taça de França

O Mónaco de Leonardo Jardim assegurou esta tarde a passagem aos 16 avos-de-final da Taça de França, depois de uma vitória frente ao Nimes por 2-0.

Com 3 portugueses no onze inicial (Ricardo Carvalho, João Moutinho e Bernardo Silva) a equipa monegasca brilhou ao longo de todo o encontro, mas a grande figura foi mesmo o médio encarnado Bernardo Silva.

O empréstimo do clube da Luz ao clube Francês tem dado frutos e hoje o menino de 20 anos voltou a brilhar ao apontar um dos dois golos da equipa de Leonardo Jardim. Um golo brilhante que mostra a qualidade do jogador do Benfica e que mostra a Jorge Jesus que quando regressar a Portugal terá um diamente em bruto para delapidar, em consonância com a reformada política de aposta na formação, anunciada por Luis Filipe Vieira.