Convulsão em Barcelona: Zubizarreta e Puyol de saída

Andoni Zubizarreta, histórico guarda-redes do Barcelona e actual director desportivo do clube catalão, foi ontem despedido pelo presidente Josep Maria Bartomeu, na sequência da proibição do clube «culé» em contratar jogadores por um período de um ano.

Zubizarreta, que assumira as responsabilidades pela sanção imposta pela FIFA, sai assim do Barcelona depois de cinco anos na estrutura do futebol do clube de Messi, Neymar, Xavi, Piqué e companhia. O director reconheceu culpas no processo mas não deixou de apontar o dedo ao presidente Bartomeu, facto que terá levado este a activar a rescisão do contrato com o antigo «keeper».

Na sequência da saída de Zubizarreta, o Barcelona perdeu mais um símbolo do clube, este ainda mais crucial na história recente dos catalães: Carles Puyol, antigo central que pontificou no clube entre 1996/1997 e 2013/2014, disse também ontem adeus ao Barça, abandonando o cargo de adjunto da direcção técnica, que desempenhava há três meses.

«Quero anunciar que decidi dar por finalizada a minha relação laboral com o Barcelona», revelou Puyol nas redes sociais. «Estes três meses e meio deram-me a oportunidade de ver o outro lado do clube. Aprendi muito, estou muito agradecido e agora quero experimentar outras coisas de outra perspetiva e noutros lugares. Quero crescer tanto pessoal como profissionalmente para que no futuro possa regressar a esta casa e devolver tudo o que me deram durante estes inesquecíveis anos», explicou o antigo central, que passou toda a vida profissional no clube «culé».

Este período de convulsão abala a actualidade catalã do Barcelona, que num dia apenas vê saírem do clube dois membros da estrutura do Futebol. Josep Maria Bartomeu dará uma conferência de imprensa na próxima Quarta-feira, explicando o momento turbulento.