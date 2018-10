Gabbiadini e Strinic no Nápoles

O Nápoles confirmou esta segunda-feira no seu site oficial a contratação a título definitivo do avançado Manolo Gabbiadini (ex-Sampdoria) e do lateral-esquerdo Ivan Strinic (ex-Dnipro).

Gabbiadini, italiano de 23 anos, chegou por 13 milhões de euros (divididos igualmente entre Sampdoria e Juventus, que repartiam o passe do jogador) e assinou por 4 épocas, enquanto que o experiente internacional croata Strinic, de 27 anos, foi adquirido a custo zero para representar o clube nas próximas 3 temporadas e meia.

Os «azzurri» informaram ainda que os reforços envergarão as camisolas números 3 (Strinic) e 23 (Gabbiadini).